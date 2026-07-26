Ο τρίτος όροφος της Casa Batlló αποκαλύπτεται - Ένας κρυμμένος θησαυρός του Γκαουντί

Όταν ο αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί ξεκίνησε την κατασκευή της Casa Batlló στη Βαρκελώνη το 1907, η μοναδική χρήση καμπυλών, ζωντανών χρωμάτων και οργανικών μορφών που χαρακτήριζε το έργο του έκανε αυτό το επιβλητικό κτίριο να αναδειχθεί σε ένα από τα πιο αξιοσημείωτα κτίρια της πόλης για δεκαετίες, καθώς και σε ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματά του.

Το κτίριο, που ανήκει στην οικογένεια Batlló από το 1903, έχει υποστεί πολλαπλές ανακαινίσεις με την πάροδο των ετών, αλλά το διαμέρισμα του τρίτου ορόφου παρέμεινε η μόνη κατοικία που δεν έχει υποστεί αλλαγές. Τώρα, μια τριετής ανακαίνιση υπό την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα Ξαβιέ Βιγιανουέβα και του σχεδιαστικού γραφείου OTTO Studio ανακάλυψε εκ νέου κρυμμένους θησαυρούς μέσα στον χώρο και επανέφερε το διαμέρισμα στην αρχική του μορφή, η οποία συνεχίζει να τιμά το όραμα του αρχιτέκτονα.

Προσεγγίζοντας το έργο με επιμελή αρχαιολογική προσέγγιση, η ομάδα σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων επικεντρώθηκε στο να αναδείξει τα υπάρχοντα στοιχεία - συγκεκριμένα, στην αποκατάσταση των πορτών, των παραθύρων και των επενδύσεων των τοίχων στην αρχική τους λαμπρότητα.



Όπως γράφει το galeriemagazine, εκτός από την αναβίωση των ευρύχωρων προεξέχοντων παραθύρων του διαμερίσματος και των ανακατασκευασμένων δαπέδων, η ομάδα ανακάλυψε σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως floral διακοσμήσεις, που παρέμεναν κρυμμένες για περισσότερο από έναν αιώνα κάτω από πολλαπλά στρώματα χρώματος στους τοίχους που περιβάλλουν τους κύριους χώρους και τον διάδρομο. Η αποκατάσταση οδήγησε επίσης στην αποκάλυψη αυθεντικών πορτών κατασκευασμένων από τον Γκαουντί, καθώς και μιας γλυπτικής πόρτας άγνωστης μέχρι τότε στην ομάδα.

«Βρήκαμε μια κατοικία που είχε υποστεί σημαντικές μετατροπές, αλλά ήταν εξαιρετικά ολοκληρωμένη κάτω από τα μεταγενέστερα στρώματα», δήλωσε ο αρχιτέκτονας σε ανακοίνωσή του. «Η διαδικασία ήταν σχεδόν αρχαιολογική: αφαίρεση, αποκάλυψη και ανάκτηση όσων υπήρχαν ήδη εκεί».

Οι εσωτερικοί χώροι, υπό την καθοδήγηση της Πάολα Ναβόνε του OTTO Studio, σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να συμπληρώνουν και να αλληλεπιδρούν με το παιχνιδιάρικο και μοναδικό στυλ του Γκαουντί. Εκτός από τα αυθεντικά κομμάτια του αρχιτέκτονα, όπως πάγκοι, καρέκλες και κρεμάστρες, η Ναβόνε εισήγαγε ένα μείγμα σύγχρονων επίπλων και διακοσμητικών αντικειμένων, φτιαγμένων από διάφορους τεχνίτες, με στόχο να λειτουργούν σαν να ήταν πάντα εκεί.

«Αρχικά, ένιωθα ότι η παρέμβαση στην Casa Batlló ήταν σχεδόν αδύνατη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του. «Όλα άλλαξαν όταν σταμάτησα να σκέφτομαι ότι σχεδίαζα πάνω στον Γκαουντί και άρχισα να φαντάζομαι ότι αυτή η κατοικία ήταν το δικό μου σπίτι στη Βαρκελώνη… Πέρα από τον εσωτερικό σχεδιασμό, είναι ένας τρόπος να ξαναζωντανέψω το σπίτι».

Casa Batlo

Casa Batlo

Casa Batlo

Casa Batlo

Casa Batlo

Εκτός από αυτή την πολυαναμενόμενη επαναλειτουργία για το κοινό, το διαμέρισμα είναι πλέον διαθέσιμο προς ενοικίαση από επισκέπτες για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Όσοι επιθυμούν να κάνουν κράτηση για τον χώρο μπορούν να το κάνουν μέσω της διαδικτυακής πύλης της Casa Batlló.