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Ο... Τζόκερ χόρευε ημίγυμνος και βούτηξε στον Θερμαϊκό

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

Unsplash
Unsplash
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Με το στόμα ανοιχτό παρακολουθούσαν πολίτες στην παραλία της Θεσσαλονίκης, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, έναν άνδρα, ο οποίος φορώντας μόνο το εσώρουχό του και βαμμένος στο πρόσωπο με τρόπο που να θυμίζει τον «Τζόκερ», άρχισε να χορεύει. Λίγα λεπτά αργότερα κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα και βούτηξε στα νερά του Θερμαϊκού.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι του απηύθυναν συστάσεις και τον απομάκρυναν από το σημείο.

Δείτε το βίντεο:

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