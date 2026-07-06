Σύμη: Ελληνοαυστραλός σολίστ παίζει βιολί σε παραλία και «μαγεύει» τις κατσίκες - Απίστευτο βίντεο

Η εικόνα ενός σολίστ να παίζει βιολί ενώ χαλαρώνει σε ξαπλώστρα σε παραλία, είναι σίγουρα ασυνήθιστη. Συνέβη όμως στη Σύμη, με τον Ελληνοαυστραλό Μανώλη Αδαμάκη να χαρίζει ένα υπέροχο «κονσέρτο» ενώ βρισκόταν στην παραλία της Μαραθούντας.

Το κοινό του, ωστόσο, περιελάμβανε... μη ανθρώπινους ακροατές, με κατσίκες να κυκλώνουν τον βιολιστή όσο παίζει και να μοιάζουν «μαγνητισμένες» από τη μουσική.

«Πολλά φιλιά στη Μελβούρνη», λέει ο Μανώλης, στο τέλος του βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, αποτυπώνοντας την παράξενη και όμορφη αυτή στιγμή. Το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο των social media και έχει γίνει viral, προκαλώντας πλήθος σχολίων θαυμασμού τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.