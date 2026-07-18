Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ διέταξε τον ετήσιο έλεγχο της τεστοστερόνης στα μέλη του στρατού

Σε μια περίοδο που η τεστοστερόνη λίγο-πολύ παρουσιάζεται από μερίδα κόσμου στον δημόσιο λόγο σαν να πρόκειται για τον «μαγικό ζωμό» που δίνει υπερδυνάμεις (βλ. τη διαμάχη σχετικά με τα επίπεδα της ορμόνης στις γυναίκες αθλήτριες), αυτή τη φορά στο στόχαστρο αυτής της αντίληψης μπαίνουν τα μέλη του στρατού των ΗΠΑ, εν ενεργεία και έφεδροι.

O υπουργός Πολέμου (όπως έχει ονομάσει η κυβέρνηση Τραμπ του υπουργείο Αμύνης), Πιτ Χέγκσεθ, γνωστοποίησε πως από εδώ και πέρα θα πραγματοποιείται ετήσιος υποχρεωτικός έλεγχος των επιπέδων τεστοστερόνης στους άνδρες των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που είναι άνω των 30 ετών, προκειμένου να «διαπιστώνεται ότι έχουν τα κατάλληλα επίπεδα για να αποδίδουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους», όπως δήλωσε ο ίδιος σε βιντεάκι που έδωσε στη δημοσιότητα.

Σε περίπτωση, δε, που οι άνδρες στρατιωτικοί βρεθούν με χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης από αυτά που κρίνονται ως «κατάλληλα», θα «συμβουλεύονται» (ή με άλλα λόγια θα τους ασκείται πίεση) να λάβουν θεραπεία ενίσχυσης της ορμόνης. Σημειώνεται πως δεν έχει διευκρινιστεί ποια επίπεδα θα θεωρούνται ως σωστά ή επαρκή (οι φυσιολογικές τιμές τεστοστερόνης στους άνδρες παρουσιάζουν μεγάλο εύρος, από 300 έως και 1.000 ng/dL), ούτε από ποιους θα οριστούν, με το γεγονός αυτό να δημιουργεί ανησυχία, καθώς ο υπουργός Πολέμου έχει πολλάκις προβεί σε αντιεπιστημονικές δηλώσεις ή και πολιτικές. Για παράδειγμα, ο Χέγκσεθ είχε καταργήσει την υποχρεωτικότητα του εμβολίου της γρίπης στον στρατό, μια απόφαση που ανακλήθηκε μετά από έξαρση κρουσμάτων γρίπης στο σώμα.

Διαφωνία των γιατρών

Το μέτρο έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, οι ιατροί υπογραμμίζουν πως τα χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης όταν δεν προκαλούν συμπτώματα (πράγμα που συμβαίνει πολύ συχνά) όχι μόνο δεν αποτελούν πρόβλημα, αλλά αντίθετα μια περιττή θεραπεία ενίσχυσης της τεστοστερόνης μπορεί να είναι αυτή που θα δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία.

Τέσσερις από τους έξι γιατρούς που μίλησε το Reuters, δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν στέρεα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο προληπτικός έλεγχος για χαμηλή τεστοστερόνη σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό ηλικίας 30 ετών και άνω θα βελτιστοποιούσε την ετοιμότητα των ΗΠΑ για μάχη.

Ταυτόχρονα, εξήγησαν πως οι θεραπείες ενίσχυσης της ορμόνης όταν δεν χρειάζονται, όπως σε τόσο νεαρές ηλικίες όπως τα 30+ χρόνια όπου απλά μειώνονται φυσικά τα επίπεδα τεστοστερόνης, μπορούν να οδηγήσουν σε προβλήματα γονιμότητας, αύξηση του κινδύνου για πήξη του αίματος (αυξημένο ιξώδες), προβλήματα στον προστάτη, ακμή, τριχόπτωση, ανάπτυξη ιστού του μαστού (γυναικομαστία) και κυκλοθυμία.

Στην πραγματικότητα, εν ολίγοις, το μόνο που έρχεται να ενισχύσει αυτό μέτρο είναι οι στερεοτυπικές και αντιεπιστημονικές αντιλήψεις του υπουργού Πολέμου όσον αφορά τις έμφυλες ταυτότητες και ιδιότητες.



