Ο Ζελένσκι απέπεμψε την Ουκρανή πρέσβειρα για τις ΗΠΑ, Όλγα Στεφανίσινα

Η πρέσβειρα της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Όλγα Στεφανίσινα αποπέμφθηκε από τα καθήκοντά της, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου.

Η Στεφανίσινα ήταν στη θέση αυτή για σχεδόν έναν χρόνο και η αναχώρησή της αναμενόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες, καθώς λαμβάνει χώρα στα πλαίσια ενός ευρύτερου κυβερνητικού ανασχηματισμού και εναλλαγής των πρέσβεων της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Kyiv Indipendent, πηγές από το στενό περιβάλλον της πρέσβειρας δηλώνουν πως η απόφαση για αποχώρηση ήταν δική της, αλλά διαφορετικές πηγές υποστηρίζουν πως η αποπομπή της είχε αποφασιστεί πιο πριν από το αίτημά της, όταν έγιναν οι κρίσεις και για τις υπόλοιπες αλλαγές σε καίριες θέσεις αξιωματούχων του ουκρανικού κράτους.

Η αποχώρηση της Στεφανίσινα έρχεται επίσης εν μέσω εικασιών ότι η πρώην πρέσβειρα μπορεί να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες, καθώς διερευνάται από Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς για παρατυπίες που αφορούν την Υπηρεσία Ανάκτησης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει διευκρινίσει τους λόγους απομάκρυνσης της Στεφανίσινα, ούτε έχει ανακοινώσει ποια ή ποιος θα την διαδεχθεί.