Οδηγός σκόρπισε τον θάνατο στη Χιλή: Έξι νεκροί και επτά τραυματίες από όχημα που έπεσε σε πλήθος

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα τρομακτικό περιστατικό στην κοινότητα Βίνια ντελ Μαρ, όταν ένα όχημα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε ανθρώπους, σε μια υπαίθρια αγορά.

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται έξι ενήλικες: τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες. Η Υπηρεσία Υγείας της Βίνια ντελ Μαρ ανέφερε ότι οι επτά τραυματίες, όλοι εκτός κινδύνου, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γκουστάβο Φρίκε.

Το αιματηρό δυστύχημα σημειώθηκε στις 8:38 π.μ. (τοπική ώρα) αλλά ακόμη δεν έχουν διακριβωθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός ενός οχήματος τύπου SUV, που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην Avenida Alessandri, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε αρκετούς πεζούς.

Μάρτυρες του περιστατικού ανέφεραν ότι η παρουσία μιας στάσης λεωφορείου «εμπόδισε» τον οδηγό να συνεχίσει την μοιραία πορεία του ΙΧ. Άτομα που ήταν στο σημείο, τράβηξαν τον οδηγό από το όχημα, του επιτέθηκαν και τον παρέδωσαν στην αστυνομία.

#MNTV ❗ CAPTURAN AL CONDUCTOR DETRÁS DE LA TRAGEDIA EN FERIA DE VIÑA DEL MAR QUE DEJA SEIS MUERTOS ❗



🔴 En redes sociales se han difundido los impactantes momentos de la detención del conductor implicado en el brutal atropello masivo registrado en la Feria Caupolicán de Viña… pic.twitter.com/TbCDqtDkfK — Más Noticias Televisión HN (@masntvhn) July 12, 2026

Σε ανακοίνωσή του, το πολεμικό ναυτικό της Χιλής ανέφερε ότι το αυτοκίνητο οδηγούσε ένα από τα μέλη του, το οποίο βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

