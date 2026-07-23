Οδηγός οχήματος στην Κέρκυρα πέταξε αναμμένο τσιγάρο έξω από παράθυρο κι «έφαγε» πρόστιμο 1.300 ευρώ

Περιπολία του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κέρκυρας, η οποία πραγματοποιείτο λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 3, εντόπισε στην περιοχή Τρουμπέτα Αγίου Γεωργίου Κερκυραίων, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, οδηγό που πέταξε αναμμένο τσιγάρο έξω από το παράθυρο.

Για την παράβαση επιβλήθηκε στον υπαίτιο οδηγό του οχήματος διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 22 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 187 (87,79%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,21%) από πρόθεση.



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.



Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων από οχήματα ή σε υπαίθριους χώρους απαγορεύεται και επισύρει διοικητικές κυρώσεις, καθώς μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες των πολιτών.