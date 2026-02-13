Οδηγός το τερμάτισε στη Λεωφόρο Σχιστού - Οδηγούσε με την όπισθεν στη ΛΕΑ για να γλιτώσει την κίνηση

Οδηγώντας για ώρες στην κίνηση, οι Έλληνες οδηγοί σκαρφίζονται κάθε είδους τέχνασμα και πονηριά προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους έστω και ελάχιστα λεπτά νωρίτερα. Μόνο που αυτός ο οδηγός το... τερμάτισε...

Θέλοντας να αποφύγει την κίνηση που ήταν στο «κόκκινο» στη Λεωφόρο Σχιστού, ο συγκεκριμένος οδηγός αποφάσισε να μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αλλά για να μην τον κατηγορήσει κανείς ότι πάει ανάποδα, αποφάσισε να κινηθεί με την όπισθεν! Καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να καλύψει την απόσταση που ήθελε και να φτάσει στον προορισμό του, χωρίς να μπλέξει στο κυκλοφοριακό, άσχετα αν με αυτή την οδηγική συμπεριφορά έγινε δημόσιος κίνδυνος για τους υπόλοιπους οδηγούς!



Στο βίντεο που προβλήθηκε στο ΣΚΑΪ αποτυπώνεται η εγκληματική συμπεριφορά του συγκεκριμένου οδηγού σε όλο της το μεγαλείο... Το ακόμη πιο απίστευτο είναι ότι σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών, αυτή δεν είναι μία πρωτοφανής τακτική στο συγκεκριμένο σημείο της Λεωφόρου Σχιστού... Οι οδηγοί βγαίνουν σε κάποιο άνοιγμα και πηγαίνουν μέχρι το επόμενο φανάρι από τη ΛΕΑ προκειμένου να γλιτώσουν την κίνηση.



Όπως φαίνεται, όσο αυστηρός και να γίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όσες «έξυπνες» κάμερες και να τοποθετηθούν στους δρόμους, όσο αυστηρές κι αν γίνουν οι ποινές που προβλέπονται για τις οδικές παραβάσεις, ο Έλληνας πάντα θα βρει τον τρόπο του να το... τερματίσει...