Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί που επιλέγουν οι Βρετανοί για αγορά εξοχικής κατοικίας

Πολλοί Βρετανοί ονειρεύονται να αποκτήσουν ένα εξοχικό σπίτι στο εξωτερικό. Ένα μέρος όπου μπορούν να ξεφεύγουν από τη ρουτίνα, να απολαμβάνουν τον ήλιο και να περνούν ήρεμες διακοπές με την οικογένεια ή τους φίλους. Τα τελευταία χρόνια, η αγορά δεύτερης κατοικίας γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, καθώς πολλοί τη βλέπουν τόσο ως τρόπο χαλάρωσης όσο και ως επένδυση, μέσω της ενοικίασης σε τουρίστες. Μια πρόσφατη έρευνα του Property Finder ανέδειξε τις πέντε χώρες που για τους Βρετανούς αποτελούν τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για δεύτερη κατοικία.

Η Ισπανία αποτελεί αγαπημένο προορισμό των Βρετανών, με περίπου 18 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Η χώρα σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία, χάρη στον πλούσιο πολιτισμό της, την εύκολη προσβασιμότητα και τον ελκυστικό τρόπο ζωής. Φιλοξενεί 50 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και προσφέρει καλή σχέση ποιότητας-τιμής, με τη μέση τιμή ενός διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων να φτάνει περίπου τις 183.000 λίρες.

Η Γαλλία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση. Ξεχωρίζει για τον πολιτισμό, τα φυσικά τοπία και τον τρόπο ζωής της. Διαθέτει 54 μνημεία της UNESCO και είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Ωστόσο, η αγορά κατοικίας στη Γαλλία είναι λιγότερο προσιτή, καθιστώντας τη χώρα ιδανική για αγοραστές με μεγαλύτερο εισόδημα.

Η Πορτογαλία με βαθμολογία 65,8/100 προσελκύει επίσης τους Βρετανούς. Η νότια ακτή παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, ενώ η μέση τιμή για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων είναι περίπου 186.000 λίρες. Η χώρα συνδυάζει πλούσιο πολιτισμό και μακρά ιστορία, αποτελώντας έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για εξοχική κατοικία.

Τα ΗΑΕ βρίσκονται στην τέταρτη θέση. Συνδυάζουν υψηλή ποιότητα ζωής, σταθερότητα και καλές υποδομές. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές είναι υψηλές, αγοραστές με μεγάλη καθαρή περιουσία μπορούν να αποκτήσουν πολυτελή ακίνητα στο Ντουμπάι ή το Άμπου Ντάμπι. Οι εύκολες συνδέσεις με διεθνείς προορισμούς κάνουν τη χώρα ελκυστική για επενδύσεις σε δεύτερη κατοικία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες με βαθμολογία 64,4/100 συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Η χώρα συνδυάζει προσβασιμότητα, ποιότητα ζωής και επενδυτικές ευκαιρίες, καθιστώντας την ελκυστική για Βρετανούς αγοραστές.