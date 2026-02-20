Οι αμβλώσεις και τα εθνικά «μετατοπίζουν» προς τα Δεξιά την Μαρία Καρυστιανού

Είχε ειδήσεις η δημοσκόπηση του Στράτου Φαναρά που παρουσίασε χθες το δελτίο Ειδήσεων του Mega.

Ως προς το σκέλος της Μαρίας Καρυστιανού οι βασικότερες, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια εξόφθαλμη μετατόπιση προς τα Δεξιά για την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου των Πληγέντων της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και μια σημαντική υποχώρηση στη δημοφιλία της.

Προσέξτε τον παρακάτω πίνακα.

Η δημοτικότητα της Μαρίας Καρυστιανού τον Ιανουάριο στο χώρος της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς και του Κέντρου κινείται μεταξύ 52% έως και 62%.

Στις 19 Ιανουαρίου γίνεται η δήλωση για τις αμβλώσεις. Και στις 26 Ιανουαρίου η πρώτη ανάρτηση για τα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Ο Φεβρουάριος μπαίνει με τη Μαρία Καρυστιανού να χάνει μεγάλες δυνάμεις από το χώρο της Αριστεράς, της Κεντροαριστέρας και του Κέντρου. Και να αυξάνει τα ποσοστά της, οριακά, στην Κεντροδεξιά και περισσότερο στη Δεξιά.

Πάντως μέχρι και σήμερα, η κ. Καρυστιανού σύμφωνα με την Metron Analysis, συνεχίζει να αντλεί τις βασικότερες δυνάμεις της κυρίως από την Ελληνική Λύση αλλά και από την Πλεύση Ελευθερίας.

Και αυτό σίγουρα αποδεικνύει ότι όσο περισσότερο θα τοποθετείται δημόσια η κ. Καρυστιανού για μικρά ή μεγάλα θέματα της επικαιρότητας οι συγκεκριμένοι δείκτες, πιθανόν, να τροποποιούνται αφού μπροστά μας έχουμε και τη δίκη για την εθνική τραγωδία των Τεμπών.