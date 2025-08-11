Οι διάλογοι που «έκαψαν» τον Tiktoker πρώην αστυνομικό: Τα ακίνητα και η κατασκευαστική

Παράνομα έσοδα, υπόνοιες για μη σύννομες δραστηριότητες, παραδοχή για κατοχή 10 ακινήτων και συμμετοχή σε κατασκευαστική εταιρεία είναι μόνο μερικά από τα σημάδια που φέρεται να ενοχοποίησαν τον Tiktoker πρώην αστυνομικό.

Ο πρώην αστυνομικός έχει οδηγηθεί στη φυλακή κατηγορούμενος για ναρκωτικά, ενώ η έρευνα για να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της παράνομης δραστηριότητάς του συνεχίζεται. Υπενθυμίζεται ότι το κουβάρι ξεκίνησε να ξετυλίγεται τον Νοέμβριο του 2024, όταν άγνωστος έστειλε email στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας με στοιχεία που «έκαιγαν» τον πρώην αστυνομικό.

«Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 το μήνα, στην άλλη 1000 ευρώ»

Σε μία σειρά από επικοινωνίες ο πρώην αστυνομικός και TikToker φαίνεται να αφήνει υπόνοιες για παράνομα έσοδα. Στον ΣΚΑΙ προβλήθηκε ένα απόσπασμα συνομιλίας στο οποίο ο πρώην αστυνομικός αναφέρει: «αν ήθελα νομίζεις δεν θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω 10.000 το μήνα, στην άλλη 1000 ευρώ».

Σε ακόμα μία καταγεγραμμένη συνομιλία αναφέρει: «κοίτα θα σου πω το εξής, για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την αστυνομία. Μόνιμη δουλειά πάει να πει ότι κάτι έχω δει… Οτιδήποτε γίνεται με τα… δηλαδή… από κέρδη από κτίρια, από στυλ μεσιτικά, από, από εξτρά οτιδήποτε παίρνω μερίδιο κανονικά».

Οι πληροφορίες του ΣΚΑΙ αναφέρουν πως ο TikToker έχει στην κατοχή του δέκα ακίνητα ενώ συμμετείχε σε κατασκευαστική αφήνοντας υπόνοιες ότι διοχέτευε αδήλωτα έσοδα στην εταιρεία.

Μάλιστα, σε ακόμα μία συνομιλία που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός ο 34χρονος υπολογίζει τα έσοδά του χωρίς κανένα ποσό από αυτά να προέρχεται από την εργασία του στην ΕΛΑΣ: «Εμένα είναι δύο χιλιάρικα την ημέρα και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια πέντε χιλιάρικα είναι ο μήνας, εεε για να… τρέχω τις δουλειές της όλα αυτά τέλος πάντων που σου έχω πει… Είναι 60 είναι, τριάντα πες ένα εξηντάρι, 50 πες καθαρά… Συν τα πέντε της άλλης, 55 και έχω πάρει καμία δεκαριά σπίτια, έχω και ενοίκια αρκετά οπότε είμαι τέλεια δεν έχω, είμαι κομπλέ».