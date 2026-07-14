Οι ΗΠΑ επιβάλλουν επιπλέον κυρώσεις στην Κούβα

Σε ανακοίνωση νέων κυρώσεων σε βάρος της κουβανικής κυβέρνησης προχώρησε χθες, Δευτέρα 13 Ιουλίου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σε συνέχεια του χρόνιου εμπάργκο που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ προς την Κούβα, αλλά και των πιο πρόσφατων μέτρων και πιέσεων που ασκεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στο νησί.

Πιο συγκεκριμένα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε την επιβολή κυρώσεων προς 10 κουβανικά όργανα/οντότητες, την Milicias de Tropas Territoriales (Εδαφική Πολιτοφυλακή), την Ένωση Αγωνιστών της Κουβανικής Επανάστασης, την Εξαγωγική Εταιρεία των Αντιλλών, τις Ταξιαρχίες Ταχείας Ανταπόκρισης, μια σειρά εταιρειών που χαρακτηρίζονται ως πηγές χρηματοδότησης της κουβανικής κυβέρνησης (Enetec S.A., Coreydan S.A., Grupo Empresarial de Comerico Exterior, Organizacion Superior de Direccion Empresarial Caudal S.A., Grupo Empresarial de Transporte Maritimo Portuario), καθώς και το υπουργείο Τουρισμού της Κούβας.

Οι κυρώσεις αφορούν στη δέσμευση της περιουσίας ή των περιουσιακών συμφερόντων που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην κατοχή ή τον έλεγχο ανθρώπων από τις ΗΠΑ, των προσώπων που μετέχουν στους παραπάνω οργανισμούς.

Ακόμη, «Όλες οι συναλλαγές και οι δραστηριότητες από πρόσωπα των ΗΠΑ ή πρόσωπα εντός (ή που διέρχονται από) τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε περιουσία ή περιουσιακά συμφέροντα καθορισμένων ή με άλλον τρόπο δεσμευμένων προσώπων, απαγορεύονται, εκτός εάν έχουν εξουσιοδοτηθεί από γενική ή ειδική άδεια που έχει εκδοθεί από το OFAC ή εξαιρούνται. Αυτές οι απαγορεύσεις περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από, προς ή προς όφελος οποιουδήποτε δεσμευμένου προσώπου, καθώς και τη λήψη οποιασδήποτε συνεισφοράς ή παροχής κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι λόγοι που αποδίδονται σε αυτές τις κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο έγκεινται στην «περαιτέρω προώθηση της ολοκληρωμένης προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τις κακόβουλες δραστηριότητες του κουβανικού καθεστώτος, τόσο στην Κούβα όσο και σε ολόκληρο το ημισφαίριό μας. Αυτές οι ενέργειες στοχεύουν σε αλληλένδετους πυλώνες αυτού του μηχανισμού: κρατικές οντότητες που διοχετεύουν έσοδα στο καθεστώς και σε παραστρατιωτικές δυνάμεις, ένοπλες ομάδες πολιτών και οργανώσεις παρακολούθησης που καταστέλλουν τον κουβανικό λαό», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Υπενθυμίζεται πως οι τελευταίες κυρώσεις έρχονται σε μια στιγμή που η Κούβα και οι πολίτες της ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω των μέχρι τώρα αμερικανικών μέτρων εναντίον της, που έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις τροφίμων, πρώτων ειδών, φαρμάκων, καυσίμων κ.ά, με αποτέλεσμα να υφίστανται μέχρι και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, παραλύοντας τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών.