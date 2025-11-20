Οι πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι του κόσμου – Η θέση «έκπληξη» της Ερμού

Η New Bond Street στο Λονδίνο κατακτά φέτος την κορυφή της λίστας με τους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους παγκοσμίως, σύμφωνα με τη νέα έκθεση Main Streets Across the World της Cushman & Wakefield. Με αύξηση 22% στα ενοίκια μέσα σε έναν μόλις χρόνο, η ετήσια επιβάρυνση άγγιξε τα 20.482 ευρώ/τ.μ., εκτοπίζοντας τόσο τη Via Montenapoleone του Μιλάνου όσο και την Upper Fifth Avenue της Νέας Υόρκης από τις πρώτες θέσεις.

New Bond Street / IMAGO

Πρόκειται για την 35η έκδοση της ιστορικής μελέτης που «χαρτογραφεί» τις τάσεις σε 141 κορυφαίες εμπορικές αγορές. Τα δεδομένα φέτος δείχνουν μια σαφή δυναμική ανάκαμψης: το 58% των εξεταζόμενων δρόμων καταγράφουν αύξηση ενοικίων, αποδεικνύοντας πως η ζήτηση για ποιοτικούς χώρους λιανικής υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθέσιμη προσφορά.

H πρώτη δεκάδα των ακριβότερων εμπορικών δρόμων παγκοσμίως :

New Bond Street – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Via Montenapoleone – Μιλάνο, Ιταλία

Upper Fifth Avenue (5th Avenue) – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Tsim Sha Tsui – Χονγκ Κονγκ

Avenue des Champs-Élysées – Παρίσι, Γαλλία

Ginza – Τόκιο, Ιαπωνία

Bahnhofstrasse – Ζυρίχη, Ελβετία

Pitt Street Mall – Σίδνεϊ, Αυστραλία

Myeongdong – Σεούλ, Νότια Κορέα

Kohlmarkt – Βιέννη, Αυστρία

Η Ερμού γίνεται «case study» αστικής ανάκαμψης – Σταθερά στους 15 κορυφαίους δρόμους του κόσμου

Στο ελληνικό μέτωπο, η εικόνα είναι πιο αισιόδοξη από ποτέ. Η οδός Ερμού, ο πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος της χώρας, αναδεικνύεται ξανά σε πρωταγωνιστή, διατηρώντας την 15η θέση ανάμεσα στους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους του κόσμου. Παρά τις πιέσεις και τις προκλήσεις των προηγούμενων ετών, τα ενοίκια της Ερμού αυξήθηκαν κατά 7%, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα παίζει πια «στη μεγάλη κατηγορία».



Πίσω από το comeback της Ερμού δεν βρίσκεται μόνο η άνοδος του τουρισμού· βρίσκεται μια συνολική αλλαγή στον τρόπο που το ιστορικό κέντρο της πόλης λειτουργεί. Τα διεθνή brands που στο παρελθόν αντιμετώπιζαν επιφυλακτικά την ελληνική αγορά, σήμερα όχι μόνο επεκτείνουν την παρουσία τους αλλά διεκδικούν επίμονα τετραγωνικά στον πιο ζωντανό εμπορικό άξονα της πρωτεύουσας.



Η Νίκη Συμπουρά, επικεφαλής της Cushman & Wakefield Proprius, επισημαίνει ότι «η Ερμού παραμένει ο πιο ζωντανός κόμβος όπου συναντώνται μόδα, εμπόριο και αστική ζωή», υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της επισκεψιμότητας και οι επενδύσεις στο ιστορικό τρίγωνο δημιουργούν ένα «θετικό ντόμινο» που ανεβάζει την εμπορική αξία ολόκληρης της περιοχής.

Η νέα ταυτότητα της Αθήνας: Από shopping destination… σε αστικό brand

Η άνοδος της Ερμού δεν είναι μεμονωμένη. Είναι κομμάτι μιας ευρύτερης, βαθύτερης αναδιαμόρφωσης του κέντρου της Αθήνας:

νέο μείγμα λιανικής (premium αλλά και accessible luxury),

σταθερή αύξηση του τουριστικού πληθυσμού υψηλής δαπάνης,

επενδύσεις σε υποδομές, ξενοδοχειακά projects και πεζοδρομήσεις,

ενίσχυση της γαστρονομικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Σήμερα, η Αθήνα δεν είναι απλώς σημείο λιανικής – είναι brand από μόνη της.

Και η Ερμού αποτελεί την «πρώτη βιτρίνα» αυτού του brand, έναν αντιπροσωπευτικό δείκτη του πώς η πόλη εξελίσσεται σε ευρωπαϊκή μητρόπολη με ολοένα μεγαλύτερη διεθνή ακτινοβολία.

Ο χάρτης του παγκόσμιου λιανεμπορίου αλλάζει — και η Αθήνα δεν είναι πια θεατής

Την ώρα που η New Bond Street ενισχύει το status της ως απόλυτη βασίλισσα της luxury retail σκηνής, η Αθήνα κατοχυρώνει τη θέση της σε έναν παγκόσμιο χάρτη που γίνεται όλο και πιο απαιτητικός. Η Ερμού, με σταθερή δυναμική και συνεχείς επενδύσεις, αποδεικνύει ότι η ελληνική πρωτεύουσα δεν απλώς «επιστρέφει»· ανεβαίνει επίπεδο. Η μάχη των κορυφαίων εμπορικών δρόμων συνεχίζεται, αλλά η Αθήνα έχει πια σαφώς –και αδιαπραγμάτευτα– θέση στο παιχνίδι.