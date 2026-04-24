Οι τρεις (πρώτοι) που «χτύπησαν» Σκέρτσο είχαν συνεργαστεί μαζί του...

Τα «απόνερα» του σκανδάλου των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνδυασμό με επιμέρους κυβερνητικούς χειρισμούς προκαλούν εκνευρισμό στη Νέα Δημοκρατία, κάτι, που δεν περιορίζεται στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά αποτυπώνεται και σε δημόσιες τοποθετήσεις, όπως αυτές των πρώην Υπουργών Μάκη Βορίδη, Γιάννη Οικονόμου και Στέλιο Πέτσα.

Συγκεκριμένα, ο πρώην Υπουργός Επικρατείας τόνισε μεταξύ άλλων μέσω του ραδιοφώνου Παραπολιτικά 90,1 ότι «κάποιος που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς που μάχονται και είναι στο ρινγκ λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και μερικοί τραυματισμένοι, καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ' υψηλού, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να την κάνουμε».

Κάτι, που διαφεύγει από πολλούς και το επεσήμανε στη στήλη έμπειρος «γαλάζιος» παράγοντας είναι πως και τα τρία πρώην κυβερνητικά στελέχη πέρασαν σε διαφορετικές περιόδους από το Μέγαρο Μαξίμου και είχαν καθημερινή τριβή με τον Άκη Σκέρτσο. Μάλιστα, όπως επισημαίνει το ίδιο στέλεχος, δεν ήταν λίγες οι φορές, που οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις τους αναδύθηκαν στην επιφάνεια είτε στον πρωινό καφέ, είτε σε κρίσιμες συσκέψεις για διάφορα ζητήματα, από τους χειρισμούς κατά την πανδημία έως νομοθετήματα, όπως η ισότητα στον πολιτικό γάμο.

Σε αυτό το περιβάλλον στο Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν να ισορροπήσουν σε τεντωμένο σχοινί. Στην πρωθυπουργική έδρα αντιλαμβάνονται πως η εσωτερική δυσαρέσκεια είναι δικαιολογημένη ως ένα βαθμό και πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την εκτόνωση τους, ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να έχει…θύματα επιτελικούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το πλαίσιο κυβερνητικές πηγές εξηγούσαν χθες ότι «ουδέποτε ο κ. Σκέρτσος στοχοποίησε τους βουλευτές. Αν διαβάσει κανείς την ανάρτησή του ούτε τέτοιο σκοπό είχε, ούτε κάτι τέτοιο έκανε».

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο επεισόδιο σε αυτό το σίκουελ θα έλθει την ερχόμενη Πέμπτη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, που, όπως γίνεται αντιληπτό, αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.