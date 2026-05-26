Απίστευτο δυστύχημα: Ομπρέλα που παρέσυρε ο άνεμος τραυμάτισε θανάσιμα 56χρονη στην καρωτίδα

Μια οικογενειακή έξοδος για φαγητό μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία στη Νότια Καρολίνα, όπου μια γυναίκα σκοτώθηκε μπροστά στους δικούς της ανθρώπους από ομπρέλα εξωτερικού χώρου, την οποία παρέσυραν ισχυροί άνεμοι.

Το θύμα ήταν η 56χρονη Dana Weinger, η οποία βρισκόταν το βράδυ του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026 σε εστιατόριο κοντά στη λίμνη Μάριον, στο Σάμερτον της Νότιας Καρολίνας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα δειπνούσε σε εξωτερικό χώρο μαζί με τον σύζυγό της και άλλα μέλη της οικογένειάς της, όταν ξαφνικά ο καιρός επιδεινώθηκε.

Όπως ανέφερε η ιατροδικαστής της κομητείας Κλάρεντον, Jacqueline Blackwell, ένας πολύ ισχυρός άνεμος σάρωσε τον χώρο του εστιατορίου. Δεν παρέσυρε μόνο την ομπρέλα, αλλά και έπιπλα και άλλα αντικείμενα που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο όπου κάθονταν οι πελάτες.

Η ομπρέλα χτύπησε τη 56χρονη στον λαιμό, προκαλώντας της θανάσιμο τραυματισμό στην καρωτίδα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Κλάρεντον, Tim Baxley. Παρά την άμεση κινητοποίηση, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο σημείο.

«Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα. Είναι μία από αυτές τις τραγωδίες που απλώς συμβαίνουν», δήλωσε η ιατροδικαστής, περιγράφοντας τη συντριβή της οικογένειας που βρισκόταν στο εστιατόριο τη στιγμή του δυστυχήματος. Όπως είπε, επικοινώνησε με τον σύζυγο της 56χρονης, ο οποίος ήταν σε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματική κατάσταση.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, έχει προγραμματιστεί πλήρης νεκροψία-νεκροτομή για την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, προκειμένου να επιβεβαιωθούν επισήμως τα αίτια θανάτου.

Το εστιατόριο, σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό περιστατικό, τονίζοντας ότι έχει επηρεάσει όχι μόνο την οικογένεια της γυναίκας, αλλά και τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους πρώτους ανταποκριτές και την τοπική κοινότητα.

Η επιχείρηση ζήτησε από το κοινό να δείξει σεβασμό, συμπόνια και διακριτικότητα απέναντι στην οικογένεια και σε όλους όσοι έγιναν μάρτυρες του δυστυχήματος. Παράλληλα, σύμφωνα με τη New York Post, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη τόσο στους συγγενείς της 56χρονης όσο και σε μέλη του προσωπικού και πελάτες που βρίσκονταν στο σημείο.