Οικογενειακό... δράμα για παλαίμαχο θρύλο του τένις: Αποκήρυξε την κόρη του λόγω OnlyFans

Ο Ίλιε Ναστάζε, μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του τένις, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για τα αθλητικά του επιτεύγματα, αλλά για τη δύσκολη σχέση με την κόρη του.

Σύμφωνα με ρουμανικά δημοσιεύματα, ο 80χρονος πρώην Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχος δύο τίτλων Grand Slam έχει διακόψει κάθε επαφή με την κόρη του, Σαρλότ Ναστάζε, μετά την απόφασή της να δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα OnlyFans.

Τα ίδια δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η Σαρλότ ζει σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, φτάνοντας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να ζητά μέσω των social media βοήθεια για φαγητό και στέγη.

Ο Ναστάζε είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τη σχέση τους, τονίζοντας πως στάθηκε στο πλευρό της όταν το είχε ανάγκη και χρηματοδότησε τις σπουδές της, όμως δεν συμφώνησε ποτέ με τις μετέπειτα επιλογές της.

«Της εύχομαι καλή υγεία, αλλά την παρακαλώ να σταματήσει με αυτά τα σκάνδαλα. Εκείνη ακολουθεί τον δικό της δρόμο. Τη βοήθησα όταν το είχε ανάγκη και για τις σπουδές της πλήρωσα σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ. Τώρα εκείνη βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες κι εγώ στη Ρουμανία και πλέον δεν με νοιάζει. Ο καθένας έχει τη δική του ζωή», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο θρύλος του ρουμανικού τένις.