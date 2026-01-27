Οκλαχόμα: Η στιγμή που οροφή ξενοδοχείου καταρρέει λόγω διαρροής - Πανικός στους πελάτες

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν επισκέπτες ξενοδοχείου στην Οκλαχόμα των Ηνωμένων Πολιτειών όταν η οροφή του εστιατορίου κατέρρευσε μπροστά στα μάτια τους.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου όταν, κατά τη διάρκεια του πρωινού, αρκετοί επισκέπτες παρατήρησαν ότι από το ταβάνι έτρεχαν πολλά νερά (ακόμη και μέσα από τα φώτα).

Ενώ το προσωπικό απομάκρυνε τους πελάτες του από το σημείο, το στιγμιότυπο καταγράφηκε με κάμερα από κινητό. Όπως σημείωσαν αργότερα, η πλημμύρα οφείλεται σε σπασμένες σωληνώσεις με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή.

Το τρομακτικό βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου με μια ένοικο του ξενοδοχείου να ακούγεται να φωνάζει: «Τα φώτα αρχίζουν να σβήνουν. Θεέ μου, Τόνι, πρέπει να κουνηθείς και θα φύγουμε όλοι». Στη συνέχεια ανέφερε «Αν δεν είχαμε μετακινηθεί θα ήμασταν μούσκεμα» ενώ αποκάλυψε μάλιστα ότι «κάποια κοριτσάκια που είδαν το σκηνικό τρομοκρατήθηκαν και άρχισαν να κλαίνε».

Από τα τοπικά μέσα που δημοσιεύσαν την είδηση δεν αναφέρεται κανένας τραυματισμός.



Ένας πελάτης του ξενοδοχείου ανέφερε ότι το προσωπικό υπέδειξε ότι το σύστημα πυρόσβεσης είχε παγώσει και είχε σπάσει με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η οροφή.

«Είμαι σίγουρος ότι ήταν το σύστημα πυρόσβεσης που ήταν παγωμένο, και δεν ξέρω αν αυτό είχε να κάνει με το ότι τα ποτά ήταν παγωμένα ή με το ότι η περιοχή ήταν κρύα, αλλά ήταν μια μικρή τρέλα».

Πάντως, αρκετοί πελάτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την απάντηση του ξενοδοχείου, δηλώνοντας ότι η μόνη επικοινωνία που έλαβαν ήταν ένα μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα που ρωτούσε για τη διαμονή τους και για το εάν έμειναν ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες.

Όπως ανέφεραν, συμβούλεψαν μελλοντικούς πελάτες του εν λόγω ξενοδοχείου να «έχουν επίγνωση του περιβάλλοντός τους» για να αποφύγουν παρόμοια περιστατικά.

