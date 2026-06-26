Όλγα Κεφαλογιάννη - Έλλη Στάη: Λαμπερές και σε καλοκαιρινό mood τράβηξαν τα βλέμματα στο Ηρώδειο

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Στο Ηρώδειο βρέθηκαν πολιτικοί, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης, όπως και δημοσιογράφοι προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση «Εκάβη - Στη σκιά της Πολιτείας».

Μιχάλης Κεφαλογιάννης, Όλγα Κεφαλογιάννη - φωτογραφία NDP

Η παράσταση που υπογράφει σκηνοθετικά ο Στάθης Λιβαθινός, αποκτά ξεχωριστό συμβολικό και ιστορικό βάρος, καθώς αποτελεί την τελευταία θεατρική παραγωγή που θα παρουσιαστεί στον εμβληματικό χώρο του Ωδείου Ηρώδου Αττικού πριν από την έναρξη των εργασιών ανακαίνισής του.

Το παρών έδωσε και η Έλλη Στάη.

φωτογραφία NDP

Η Δήμητρα Χατούπη πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό.

φωτογραφία NDP

Αλέξανδρος Κασσανδρινός-Στέλλα Καπεζάνου, φωτογραφία NDP

Έρση Πίττα, Μαρία Γαζούλη, Μαρία Καλλίτση

Βλασία Παυλοπούλου - Προκόπης Παυλόπουλος - φωτογραφία NDP