Όλγα Κεφαλογιάννη - Έλλη Στάη: Λαμπερές και σε καλοκαιρινό mood τράβηξαν τα βλέμματα στο Ηρώδειο
Η αρχαία τραγωδία συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, χθες Πέμπτη 25 Ιουνίου.
Στο Ηρώδειο βρέθηκαν πολιτικοί, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης, όπως και δημοσιογράφοι προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση «Εκάβη - Στη σκιά της Πολιτείας».
Η παράσταση που υπογράφει σκηνοθετικά ο Στάθης Λιβαθινός, αποκτά ξεχωριστό συμβολικό και ιστορικό βάρος, καθώς αποτελεί την τελευταία θεατρική παραγωγή που θα παρουσιαστεί στον εμβληματικό χώρο του Ωδείου Ηρώδου Αττικού πριν από την έναρξη των εργασιών ανακαίνισής του.
Το παρών έδωσε και η Έλλη Στάη.
Η Δήμητρα Χατούπη πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό.