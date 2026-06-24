Αλέξης Τσίπρας - Μπέττυ Μπαζιάνα: Η σπάνια κοινή εμφάνιση σε θεατρική παράσταση

Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μπέττυ Μπαζιάνα απαθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, στο θέατρο του Λυκαβηττού όπου είχαν πάει για να παρακολουθήσουν την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω».

Αν και οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι σπάνιες, η αγάπη τους για το θέατρο είναι μεγάλη, όπως και η αγάπη τους για τον πολιτισμό και τις τέχνες γενικότερα και παρά το γεγονός ότι ο ελεύθερος χρόνος τους είναι περιορισμένος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, βρίσκουν πάντα χρόνο για να κάνουν πράγματα από κοινού.

φωτογραφία NDP

Το ζευγάρι είναι μαζί από τα μαθητικά χρόνια και εκείνη στηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό και ιδρυτή του νέου κόμματος ΕΛ.Α.Σ εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, σε κάθε κομβικό σταθμό της πολιτικής του διαδρομής. Για την σύζυγό του ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του. «Πρέπει να ήταν ερωτευμένη μαζί μου, πολύ πριν εγώ την εντοπίσω».