Ολυμπιακός: Ξανά για Κόστιτς οι «ερυθρόλευκοι» σύμφωνα με τους Σέρβους

Το όνομα του Φίλιπ Κόστιτς επανέρχεται στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στη Σερβία για το μέλλον του έμπειρου εξτρέμ.



Η ιστοσελίδα «Meridian Sport» αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» εξακολουθούν να παρακολουθούν την περίπτωση του 33χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Γιουβέντους μετά το τέλος της σεζόν.



Στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται ότι η Βενέτσια είναι η ομάδα που κινείται πιο δυναμικά για την απόκτησή του, θέλοντας να ενισχυθεί ενόψει της επιστροφής της στη Serie A. Παράλληλα, σημειώνεται πως οι οικονομικές απαιτήσεις του Σέρβου αποτελούν βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις.



Οι Σέρβοι βάζουν στο παιχνίδι και τον Ολυμπιακό, υπενθυμίζοντας ότι και το προηγούμενο καλοκαίρι το όνομα του Κόστιτς είχε απασχολήσει τους Πειραιώτες.



Τη φετινή χρονιά ο διεθνής άσος κατέγραψε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ, αγωνιζόμενος για κάτι περισσότερο από 500 λεπτά συνολικά.