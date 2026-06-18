Oμιλητής σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ο Δούκας

Ανοιχτούς διαύλους με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά επιμένει να κρατάει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος την επόμενη Πέμπτη 25 Ιουνίου αναμένεται να λάβει μέρος ως ομιλητής σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου που διοργανώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης.

Στην εκδήλωση που φέρει τον τίτλο «Ανοχύρωτη Δημοκρατία – Κράτος Δικαίου σε Κρίση» θα συμμετάσχουν επίσης ο Χρήστος Ράμμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, η Ιφιγένεια Καμτσίδου, ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου, η Κατερίνα Παπανικολάου, πρώην μέλος της ολομέλειας της ΑΔΑΕ και ο Θανάσης Κουκάκης, δημοσιογράφος και θύμα του Predator. Η εκδήλωση που έχει την κάλυψη της ευρωομάδας της LEFT θα πραγματοποιηθεί την στο πάρκο Ελευθερίας στις 19:30.

Προφανώς και το θέμα είναι ευρύτερο και έχουν υπάρξει κοινές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη Βουλή και άρα η παρουσία σε μια εκδήλωση δεν ποινικοποιείται.

Ωστόσο, το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του κ. Δούκα υπέρ ενός ενδεχομένου κοινής καθόδου του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα εφόσον απαιτηθούν δεύτερες εκλογές κι επειδή ο κ. Ανδρουλάκης είχε προειδοποιήσει με διαγραφές αν υπάρξουν δηλώσεις που ακυρώνουν τη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη, υποθέτω ότι κάθε λέξη του δημάρχου θα είναι μετρημένη ή μπορεί και όχι μετά από τα όσα έγιναν χθες με την Άννα Διαμαντοπούλου.

Υ.Γ. Στην πρόσκληση αναφέρεται ως δήμαρχος Αθηναίων και καθηγητής ΕΜΠ όχι και ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Μάλλον τυχαίο και παράλειψη των διοργανωτών.