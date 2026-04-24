Ομόφωνα ένοχος στο Εφετείο Κρητικός χειρουργός για «φακελάκι»

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων γνωστός χειρουργός από την Κρήτη, σε υπόθεση που αφορούσε καταγγελία για «φακελάκι». Η υπόθεση, μετά από διαδοχικές αναβολές και την αθωωτική απόφαση που είχε εκδοθεί σε πρώτο βαθμό, οδηγήθηκε σε δεύτερο βαθμό κατόπιν έφεσης που άσκησε ο εισαγγελέας κατά της αρχικής κρίσης.

Το Εφετείο, εξετάζοντας εκ νέου τα στοιχεία της δικογραφίας, κατέληξε ομόφωνα σε καταδικαστική απόφαση, κρίνοντας τον κατηγορούμενο ένοχο για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας και επιβάλλοντάς του χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, το δικαστήριο του αναγνώρισε τα ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα η ποινή φυλάκισης να μετατραπεί σε χρηματική.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο patros.gr, σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο είχε κρίνει κατά πλειοψηφία αθώο τον γιατρό, με τη μειοψηφούσα γνώμη της προέδρου της έδρας να τάσσεται υπέρ της καταδίκης, ενώ οι δύο πλημμελειοδίκες είχαν συνταχθεί με την αθωωτική κρίση.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με την καταγγελία του ίδιου του ασθενή πριν από αρκετά χρόνια, ο γιατρός ζήτησε αμοιβή για να προχωρήσει στην επέμβαση, ωστόσο φαίνεται ότι τελικά επαναπροσδιόρισε το ποσό, γεγονός που οδήγησε τον ασθενή στην καταγγελία.

Ο καταγγέλλων ασθενής είχε δώσει στον γιατρό 400 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα και μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας, ο γιατρός συνελήφθη. Από την πλευρά του ο γιατρός είχε υποστηρίξει ότι ποτέ δεν ζήτησε χρήματα και ότι η πράξη του ασθενή ήρθε από δική του πρωτοβουλία.

Ο ασθενής είχε αναφερθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του στην περιπέτειά του και είχε μιλήσει για την αντίδραση του γιατρού, όταν πήρε το φακελάκι με τα χρήματα: «Εξοργίστηκε όταν του έδωσα το φακελάκι, δεν το άνοιξε καν. Το έπιασε και το είδε ότι ήταν λεπτό. Έγινε έξαλλος. "Τι είναι αυτά ρε μ…" μου είπε. Είχα πέρα από τον πόνο μου και τη ντροπή μου με αυτά που μου έλεγε. "Σου κάναμε μια εγχείρηση που εάν την έκανες έξω ήθελες τρία με τέσσερα χιλιάρικα. Τουλάχιστον 500 ευρώ έπρεπε να δώσεις". Εγώ προσπαθούσα να τον ηρεμήσω λέγοντάς του ότι θα τα μαζέψω και φέρω και τα υπόλοιπα. Συνέχισε να μου λέει: "δε φταις εσύ, μόνο εγώ που δε σε έφερνα στα απογευματινά ιατρεία να σου παίρνω στην επίσκεψη από 100 έως 150 ευρώ και να σε ταλαιπωρώ μια εβδομάδα". Μου είπε και άλλα που με εξόργισαν περισσότερο. Έφυγα από το γραφείο του κι αφού έγιναν κάποιες άλλες διαδικασίες, πήρα εξιτήριο στις 19 του μήνα.

Η δουλειά μου είναι 500 μέτρα από το νοσοκομείο. Ζήτησα λεφτά από τον εργοδότη μου, αλλά δεν του τα πήγα. Ήρθα σπίτι για να αναρρώσω, αλλά δεν ήμουν καλά με αυτά που είχα ακούσει. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ κι όταν κοιμόμουν είχα εφιάλτες. Την άλλη μέρα το πρωί σκεφτόμουν ότι πρέπει να πάω στην Αστυνομία. Πήγα το απόγευμα εκείνης της ημέρας . Μου είπαν οι αστυνομικοί τι να κάνω και τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Την Παρασκευή έγινε η διαδικασία που όλοι ξέρετε».

Ο δικηγόρος του καταγγέλλοντα, Αντώνης Επιτροπάκης, μετά την κρίση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, δήλωσε στην «Π»: «Με ανακούφιση και συγκίνηση τόσον εγώ όσο κι ο εντολέας μου ασθενής – καταγγέλλων κι υποστηρίζων την κατηγορία ακούσαμε την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του κατηγορουμένου ιατρού. Αποτελεί πλήρη δικαίωση στο δικαστικό αγώνα μας όλα αυτά τα χρόνια αλλά κι εδραία πεποίθηση μας ότι τέτοιου είδους αξιόμεμπτες κι αξιόποινες συμπεριφορές θα ελαττωθούν στο μέλλον μετά την απόφαση αυτή. Δώσαμε ένα ανιδιοτελή αγώνα για το κοινό καλό κι έφτασε σήμερα η ώρα της επιτυχούς εκβάσεως του αγώνα μας αυτού!»