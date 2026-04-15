Ομόνοια: «Έκοβε» συνταγές για ναρκωτικά και τις πουλούσε - Συνελήφθη 51χρονος γιατρός

Στα χέρια των αρχών έπεσε το βράδυ της 13ης Απριλίου ένας 51χρονος γιατρός στην Ομόνοια, ο οποίος κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν την επαγγελματική του ιδιότητα για να διακινεί συνταγές ναρκωτικών δισκίων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παραβίαση της νομοθεσίας περί ουσιών.

Η υπόθεση προέκυψε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της ΕΛΑΣ, σχετικά με γιατρό που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση συνταγών για την προμήθεια ναρκωτικών χαπιών στο κέντρο της Αθήνα.

Μετά από έρευνα και διασταύρωση στοιχείων, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον κατηγορούμενο και να επιβεβαιώσουν τη δράση του.

Διακίνηση έναντι αμοιβής

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 51χρονο να κινείται πεζός στην Ομόνοια, όπου συναντήθηκε με άλλο άτομο. Στη συνέχεια τον προσέγγισαν και προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά την έρευνα, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν συνολικά 21 ιατρικές συνταγές για ναρκωτικά δισκία, τις οποίες είχε εκδώσει ο ίδιος.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι συγκεκριμένες συνταγές φέρεται να διοχετεύονταν σε ενδιαφερόμενους στο κέντρο της Αθήνας έναντι χρηματικού αντιτίμου, αποκομίζοντας παράνομο όφελος.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας του 51χρονου.