Φόνος τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Καρέ καρέ η διαφυγή των ανήλικων δραστών - Ο ένας πετά το μαχαίρι

Καρέ καρέ αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο η στιγμή που οι δύο ανήλικοι δράστες της δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, διαφεύγουν από τον τόπο του εγκλήματος.

Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα από το MEGA και δείχνει τους φερόμενους δράστες, ηλικίας 17 και 16 ετών, να απομακρύνονται από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 50χρονος καλλιτέχνης στη συνοικία Καμινάδες, το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου.

Το οπτικό υλικό αποδείχθηκε καθοριστικό για τη σύλληψή τους, καθώς ταυτοποιήθηκαν από τις κινήσεις τους και τα στοιχεία που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται να προηγείται ο 16χρονος που φέρεται να ήταν συνεργός στον φόνο, ενώ ακολουθεί ο 17χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, ενώ διακρίνεται το μαχαίρι που κρατά στο χέρι του και το οποίο πετά στη συνέχεια για να το ξεφορτωθεί.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των δύο νεαρών, ο τραγουδιστής τους είχε ζητήσει να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης. Όταν έφτασαν στο σημείο συνάντησης, φέρεται να υπήρξε έντονος διαπληκτισμός με το θύμα καθώς, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκαν, ο τραγουδιστής τούς ενημέρωσε ότι δεν διέθετε χρήματα για την πληρωμή. Η ένταση κορυφώθηκε και οι ανήλικοι του επιτέθηκαν με μαχαίρι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή.

Οι δύο νεαροί έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του τραγουδιστή, ο 16χρονος έχει υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης.