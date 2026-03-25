Φόνος στην Καρδίτσα: Ξεσπά ο αδερφός του τραγουδιστή - Προφυλακίστηκε ο 17χρονος δράστης

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 17χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής (22/3).

Ο ανήλικος δράστης έφτασε περίπου στις 9.30 το πρωί της Τετάρτης (25/3) στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας προκειμένου να απολογηθεί, ενώ έξω από το χώρο βρίσκονταν συγκεντρωμένοι συγγενείς και φίλοι του θύματος.

Η διαδικασία διήρκεσε περίπου δύο ώρες, με τον 17χρονο να φυγαδεύεται από άλλη έξοδο του κτιρίου για να αποφευχθούν εντάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, στην απολογία του ο 17χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα, ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτα επίθεση από τον 51χρονο τραγουδιστή. Όπως υποστηρίζει ο δράστης, στην προσπάθειά του να αμυνθεί, κατάφερε στο θύμα τα χτυπήματα με το μαχαίρι, τα οποία αποδείχθηκαν θανάσιμα.

Επίσης, ο 17χρονος αρνήθηκε ότι είχε την οποιαδήποτε οικονομική διένεξη με το θύμα, πολύ περισσότερο για αγοραπωλησία ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει το neosagon.gr, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή του, ο ανήλικος δράστης θα οδηγηθεί στις φυλακές Κασσαβέτειας στη Μαγνησία.

Την ερχόμενη Παρασκευή 27 Μαρτίου αναμένεται να απολογηθεί και ο 16χρονος που βρισκόταν μαζί με τον 17χρονο στο τραγικό περιστατικό και κατηγορείται ως συνεργός στην ανθρωποκτονία.

Η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Τσιτόγλου ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στο πλαίσιο αυτό επιμένει στο αίτημα για την αναπαράσταση του εγκλήματος.

«Του έλεγα μην μπλέκεις με αυτήν την κοπέλα»

Την ίδια ώρα, ο αδερφός του Γιώργου Τσιτόγλου, ξεσπά μιλώντας στην κάμερα του ANT1, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας.

«Ήρθα εδώ για να μάθω το γιατί. Γιατί φάγανε τον αδερφό μου; Τι τους έκανε; Ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο», δήλωσε συγκλονισμένος ο αδερφός του 51χρονου θύματος.

Ερωτηθείς για την κοπέλα που φέρεται να βρισκόταν μέσα στο σπίτι την ώρα του φόνου και η οποία τράπηκε σε φυγή μετά το περιστατικό, σημείωσε: «Αυτή την ήξερα από τραγουδίστρια. Τραγουδούσαν μαζί, έτσι τη γνώρισε. Του έλεγα ‘μην μπλέκεις’ γιατί ήξερα ότι έπαιρνε. Ήταν χωμένη...».

«Αν τον είχα κοντά μου, θα τον έκανα μια ζεστή αγκαλιά και δεν θα τον άφηνα ποτέ να φύγει».

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο δημοφιλής και αγαπητός στην τοπική κοινωνία 51χρονος τραγουδιστής, εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της περασμένης Κυριακής, έξω από σπίτι γνωστού του.

Στο σώμα του θύματος βρέθηκαν τραύματα από μαχαίρι, ενώ ένα μαχαίρι -τύπου πεταλούδα- εντοπίστηκε ανάμεσα σε χόρτα σε κοντινή απόσταση.

Ο χώρος που βρέθηκε νεκρός ο 51χρονος τραγουδιστής Γιώργος Τσιτόγλου. Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΔΩΝΑΣ/INTIME

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκαν οι δύο ανήλικοι ως δράστες, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον 51χρονο και κατόπιν διαπληκτισμού, ένας εξ αυτών του προκάλεσε τα τραύματα με μαχαίρι.

Οι νεαροί φέρεται να συνάντησαν το θύμα προκειμένου να του πουλήσουν ναρκωτικά. Στο χώρο του σπιτιού φέρεται επίσης να βρισκόταν και μία γυναίκα, η οποία και αποχώρησε στη διάρκεια του συμβάντος.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν από την αστυνομία στην οικία του ενός συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα μαχαίρι, μία λάμπα για καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, καθώς και ένα όργανο μέτρησης ph.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.