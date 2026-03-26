ΟΟΣΑ: Το 2027 θα φανούν οι επιπτώσεις της κρίσης στις οικονομίες

Ο ΟΟΣΑ κράτησε αμετάβλητη την πρόβλεψη του για ανάπτυξη 2,9% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2026, αλλά για το επόμενο έτος την αναθεώρησε χαμηλότερα στο 3% από 3,1% προηγουμένως.

«Η εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά αβέβαιη και ενέχει σημαντικούς κινδύνους για αυτές τις βασικές προβλέψεις. Μια πιο μακροπρόθεσμη αναστάτωση, με τις τιμές ενέργειας να παραμένουν υψηλές μετά τα μέσα του 2026, θα μείωνε περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης», αναφέρει ο Οργανισμός στην ενδιάμεση έκθεση του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η αύξηση του ΑΕΠ στις ΗΠΑ προβλέπεται στο 2,0% το 2026, πριν μετριαστεί στο 1,7% το 2027.

Στη ζώνη του ευρώ, η ανάπτυξη προβλέπεται να είναι 0,8% το 2026 και 1,2% το 2027.

H ανάπτυξη της Κίνας προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 4,4% το 2026 και στο 4,3% το 2027.