ΟΠΕΚΕΠΕ: Πόρισμα-σοκ για τον Μύρωνα Χιλετζάκη: Αδήλωτη περιουσία 10,5 εκατ. ευρώ με τη σύζυγό του

Νέο πόρισμα για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης Μύρωνα Χιλετζάκη που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ , εκδόθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος .

Σύμφωνα με πληροφορίες για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο το χρονικό διάστημα μεταξύ 2019-2023 από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων προέκυψε ότι δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις, με το σύνολο της περιουσίας που φέρεται να απέκρυψε ανέρχεται συνολικά σε 8 εκ.ευρώ.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» της Αρχής μπήκαν και τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του συνδικαλιστή η οποία ελέγχθηκε για δύο έτη και φέρεται το ύψος της περιουσίας που είχε αποκρύψει να ανέρχεται σε 2,5 εκ.ευρώ.

Το πόρισμα Βουρλιώτη έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για ποινική διερεύνηση, αλλά και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.