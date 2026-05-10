Breaking news icon BREAKING
NEWS

Καραμπόλα στην Αττική Οδό: Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Σπορ ΑΕΚ Basketball Champions League Μπάσκετ

Όπως ο πατέρας του: Ο Μασιούλις πανηγύρισε τη κατάκτηση του BCL με έναν ξεχωριστό... τρόπο

Ο Λιθουανός μετά τη κατάκτηση του BCL, πανηγύρισε με μία αστεία φωτογραφία αντιγράφοντας τον ίδιο του τον πατέρα.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Η Ρίτας Βίλνιους έκανε σπουδαία ανατροπή και κατέκτησε το Basketball Champions League, απέναντι στην ΑΕΚ που έμεινε από δυνάμεις. 

Ο Γκίτις Μασιούλης χάρηκε ιδιαίτερα μετά από τη μεγάλη νίκη και ανέβασε μία φωτογραφία στα social media και έγινε viral.

Συγκεκριμένα ο Λιθουανός, κράτησε το κύπελλο και φωτογραφήθηκε ενώ ήταν γυμνός! Προφανώς το κράτησε σε σημείο ώστε να κρύψει αυτά που... έπρεπε.

Το σημαντικό της υπόθεσης είναι ό,τι ίδια φωτογραφία είχε βγάλει πέρσι ο προπονητής της Ζαλγκίρις αλλά και πατέρας του, Τόμας Μασιούλις. Πέρσι και συνολικά για δύο χρόνια αποτέλεσε βοηθός προπονητή δίπλα στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους . Η περσινή σεζόν όμως ήταν η χρονιά που η Φενέρμπαχτσε κατέκτησε την Ευρωλίγκα με τον Τόμας να το χαίρεται «δεόντως».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ ΑΕΚ Basketball Champions League Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader