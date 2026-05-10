Όπως ο πατέρας του: Ο Μασιούλις πανηγύρισε τη κατάκτηση του BCL με έναν ξεχωριστό... τρόπο

Η Ρίτας Βίλνιους έκανε σπουδαία ανατροπή και κατέκτησε το Basketball Champions League, απέναντι στην ΑΕΚ που έμεινε από δυνάμεις.

Ο Γκίτις Μασιούλης χάρηκε ιδιαίτερα μετά από τη μεγάλη νίκη και ανέβασε μία φωτογραφία στα social media και έγινε viral.

Συγκεκριμένα ο Λιθουανός, κράτησε το κύπελλο και φωτογραφήθηκε ενώ ήταν γυμνός! Προφανώς το κράτησε σε σημείο ώστε να κρύψει αυτά που... έπρεπε.

Το σημαντικό της υπόθεσης είναι ό,τι ίδια φωτογραφία είχε βγάλει πέρσι ο προπονητής της Ζαλγκίρις αλλά και πατέρας του, Τόμας Μασιούλις. Πέρσι και συνολικά για δύο χρόνια αποτέλεσε βοηθός προπονητή δίπλα στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους . Η περσινή σεζόν όμως ήταν η χρονιά που η Φενέρμπαχτσε κατέκτησε την Ευρωλίγκα με τον Τόμας να το χαίρεται «δεόντως».