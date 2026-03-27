Ώρα της Γης 2026: Το Σάββατο σβήνουμε τα φώτα για τον πλανήτη

Η Ώρα της Γης ξεκινά φέτος για 20η φορά από το 2007 και έχει εξελιχθεί από μια απλή συμβολική ενέργεια σε μια διεθνή πλατφόρμα κινητοποίησης. Εκατομμύρια πολίτες, πόλεις και οργανισμοί συμμετέχουν για να υπερασπιστούν τη φύση και να ενισχύσουν την κλιματική δράση.

Η φύση και το κλίμα είναι αλληλένδετα: παρέχουν καθαρό αέρα, πόσιμο νερό και τροφή. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας απειλούν αυτά τα θεμελιώδη αγαθά. Η Ώρα της Γης στέλνει ένα οπτικό και κοινωνικό μήνυμα ότι μόνο με συλλογική δράση μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή.

Σβήσιμο φώτων και τοπικές δράσεις

Σε πολλές πόλεις, το σβήσιμο των φώτων συνοδεύεται από εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες: από την Ακρόπολη στην Ελλάδα μέχρι την Όπερα του Σίδνεϊ, εμβληματικά μνημεία μένουν στο σκοτάδι ως σύμβολο παγκόσμιας αλληλεγγύης.

Οι πόλεις αξιοποιούν την ημέρα για δενδροφυτεύσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, πράσινες υποδομές και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Στην Ελλάδα, δημοτικές αρχές και περιβαλλοντικοί φορείς οργανώνουν εργαστήρια βιωσιμότητας και ενημερωτικές δράσεις για τους πολίτες.

Παγκόσμια επίδραση και επιτεύγματα

Από το 2007, η Ώρα της Γης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά κινήματα παγκοσμίως, κινητοποιώντας εκατομμύρια ανθρώπους.

Σημαντικές επιτυχίες περιλαμβάνουν:

2012: Δημιουργία θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής 3,4 εκατ. εκταρίων στην Αργεντινή.

2014: Ψηφιακή εκστρατεία για απαγόρευση πλαστικών σακουλών στα Νησιά Γκαλαπάγκος.

2018: Διαχείριση θαλάσσιας περιοχής 5 εκατ. km² στη Γαλλική Πολυνησία.

2024: Συγκέντρωση 20.000 δολαρίων για την προστασία δελφινιών στον ποταμό Μεκόνγκ μέσω του WWF.

Το 2023, η εκστρατεία κάλεσε τους ανθρώπους να αφιερώσουν όχι μόνο μια ώρα για το σβήσιμο των φώτων, αλλά και για θετικές πράξεις για τον πλανήτη.

Η Ώρα της Γης, διοργανώνεται από την WWF και συνεργάτες του σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε το 2007 στο Σίδνεϊ ως τοπική πρωτοβουλία. Οι κοινότητες ενώνουν δυνάμεις για να δείξουν ότι νοιάζονται για τον πλανήτη.

Μάλιστα το 2015, η Ιταλίδα αστροναύτης Σαμάνθα Κριστοφορέτι συμμετείχε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, κρατώντας ένα πλακάτ με το μήνυμα «Change Climate Change».

"Earth hour is about solidarity, hope, & the power of collective action.



𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 𝗻𝗲𝗲𝗱𝘀 𝘆𝗼𝘂.



Join us & switch off your lights today at 8:30 p.m local time



Give an hour to Earth.



And use your power to push for a better world for us all"@antonioguterres #EarthHour pic.twitter.com/drKrPar968 — United Nations Geneva (@UNGeneva) March 22, 2025

Συμβολική αλλά ουσιαστική δράση

Οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά: σβήνοντας περιττά φώτα και συσκευές, χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής μεταφοράς, μειώνοντας την κατανάλωση κρέατος και υποστηρίζοντας πολιτικές για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ώρα της Γης δεν είναι μόνο μία ώρα στο σκοτάδι, αλλά μία ευκαιρία να δείξουμε έμπρακτα ότι η συλλογική δράση μπορεί να αλλάξει τον πλανήτη.