Ωρωπός: Ο FLASH καταγράφει το μπάζωμα σε λιμνοθάλασσα Natura – Εικόνες ντροπής

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον Ωρωπό η αποκάλυψη αυθαίρετης παρέμβασης σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura, με τη ρίψη μπάζων μέσα σε λιμνοθαλάσσια έκταση να εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την προστασία του περιβάλλοντος.



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, άγνωστοι προχώρησαν τις προηγούμενες ημέρες στη ρίψη μεγάλων ποσοτήτων αδρανών υλικών μέσα σε λιμνοθαλάσσια έκταση, δημιουργώντας έναν πρόχειρο διάδρομο που εκτείνεται για δεκάδες μέτρα εντός του υδάτινου οικοσυστήματος.

— Flash.gr (@flashgrofficial) April 25, 2026

Η παρέμβαση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να αλλοιώνει δραστικά τη φυσική μορφολογία της περιοχής και να θέτει σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα.

Το FLASH.GR βρέθηκε στον Ωρωπό και παρουσιάζει νέες εικόνες από το σημείο, οι οποίες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Στις φωτογραφίες διακρίνονται σωροί από μπάζα να έχουν καλύψει τμήματα της λιμνοθάλασσας, ενώ είναι εμφανής η ανθρώπινη παρέμβαση σε μια περιοχή που τελεί υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Ωρωπού, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά:



«ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ



- Σήμερα αντίκρισα με λύπη και αγανάκτηση ένα πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού, λίγα μέτρα από τα Τοπικά Ιατρεία.

- Κάποιοι ασυνείδητοι εναπόθεσαν φορτηγά με μπάζα μέσα στη θάλασσα, στον αποκλεισμένο από τον Δήμο προστατευμένο χώρο της λιμνοθάλασσας, δημιουργώντας παράνομο δρόμο μήκους τουλάχιστον 60 μέτρων.

- Μόλις ενημερώθηκα, πραγματοποίησα άμεσα αυτοψία και αμέσως κατέθεσα μηνύσεις στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού και στο Λιμεναρχείο Ωρωπού, προσκομίζοντας φωτογραφικό υλικό και την οποία διαβίβασα στη Κτηματική Υπηρεσία για άμεσες ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

- Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

- Το αναφέρω ξεκάθαρα: όσοι νομίζουν ότι μπορούν να καταστρέφουν το περιβάλλον θα μας βρουν απέναντί τους.

- Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

- Ο Ωρωπός δεν είναι χώρος ασυδοσίας. Είναι ένας πανέμορφος τόπος και θα τον προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο μέσο.»





Ο δήμος έχει ήδη κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μηνύσεις κατά αγνώστων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Οι αρχές κάνουν λόγο για σοβαρό περιβαλλοντικό έγκλημα, τονίζοντας ότι θα προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες αποκατάστασης της περιοχής. Παράλληλα, ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε οικοσυστήματα Natura μπορούν να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες, επηρεάζοντας τόσο την πανίδα όσο και τη χλωρίδα, αλλά και τη φυσική ισορροπία της περιοχής.