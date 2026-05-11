Οσάκα: Η απάντησή της για το AI που κέρδισε τις εντυπώσεις στα social media

Η Ναόμι Οσάκα τράβηξε ξανά τα βλέμματα, αυτή τη φορά όχι μόνο για την παρουσία της στο κορτ αλλά και για τις δηλώσεις της μετά τη νίκη απέναντι στην Ντιάνα Σνάιντερ στο Internazionali BNL d'Italia της Ρώμης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Γιαπωνέζα τενίστρια ρωτήθηκε αν χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, στην καθημερινή της προετοιμασία, ακολουθώντας την τάση αρκετών αθλητών που έχουν παραδεχθεί πως αξιοποιούν AI εφαρμογές για ανάλυση, οργάνωση ή προσωπική υποστήριξη.

Τι είπε για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η Οσάκα ξεκαθάρισε πως η ίδια δεν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους εργαλεία, δίνοντας μάλιστα μία απάντηση που προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις και σχόλια στα social media: «Δεν μου φαίνεται λογικό, δεν χρησιμοποιώ καθόλου το ChatGPT, αν και καταλαβαίνω ότι πολλοί το χρησιμοποιούν καθημερινά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια εξήγησε τον λόγο πίσω από την επιλογή της, συνδέοντας την τεχνητή νοημοσύνη με την κατανάλωση φυσικών πόρων: «Έχω ακούσει ότι καταναλώνει πολύ νερό και εμένα προσωπικά μου αρέσει το νερό που έχουμε σ Γη, οπότε δε σκέφτομαι να το χρησιμοποιήσω».

Η τοποθέτησή της άνοιξε γρήγορα συζήτηση στο διαδίκτυο, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονος διάλογος γύρω από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων data centers που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

Παρά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις της, η Ναόμι Οσάκα παραμένει συγκεντρωμένη στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στη Ρώμη, όπου ετοιμάζεται για μία ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στην Ίγκα Σφιόντεκ με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.