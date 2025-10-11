Όσοι μετακομίσουν σε αυτό το μέρος θα πληρωθούν 15.000 ευρώ - Ένα από τα πιο όμορφα νησιά

Η Σαρδηνία, ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Μεσογείου, αντιμετωπίζει ένα υπαρκτό δημογραφικό πρόβλημα: οι κάτοικοί της μειώνονται δραματικά, τα χωριά αδειάζουν και τα σχολεία κλείνουν. Σε ορισμένες κοινότητες, δεν έχει γεννηθεί παιδί εδώ και πάνω από δέκα χρόνια.

Για να αναστρέψει αυτή την τάση, η περιφέρεια της Σαρδηνίας αποφάσισε να κάνει κάτι τολμηρό — να πληρώνει τους ανθρώπους για να μετακομίσουν στο νησί.

15.000 ευρώ για νέο ξεκίνημα και μπόνους για επιχειρήσεις

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico, το νέο πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση έως 15.000 ευρώ σε κάθε ζευγάρι που μετακομίζει σε χωριό με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων, προκειμένου να αγοράσει ή να ανακαινίσει κατοικία.

Παράλληλα, δίνονται έως 20.000 ευρώ σε όσους ξεκινήσουν επιχείρηση, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.

Οι οικογένειες με παιδιά λαμβάνουν επιπλέον 600 ευρώ το μήνα για το πρώτο παιδί και 400 ευρώ για κάθε επόμενο, έως ότου το παιδί συμπληρώσει πέντε ετών, ένα γενναιόδωρο μέτρο που στοχεύει στην αναζωογόνηση των μικρών κοινοτήτων.

Χωριά που παλεύουν να επιβιώσουν

Στο μικροσκοπικό Μπαραντίλι, το μικρότερο χωριό της Σαρδηνίας με μόλις 76 κατοίκους, η δήμαρχος Μαρία Άννα Καμέντα δηλώνει πως «το τελευταίο παιδί γεννήθηκε πριν από δέκα χρόνια».

Το χωριό προσφέρει πρόσθετη επιχορήγηση 10.000 ευρώ και διαθέτει γήπεδα, πισίνα και χώρους αναψυχής, προσπαθώντας να προσελκύσει νέους κατοίκους.

Παρόμοια προγράμματα εφαρμόζονται και αλλού. Για παράδειγμα, στο Ολλολάι, οι αρχές προσφέρουν σπίτια με 1 ευρώ, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στα εγκαταλειμμένα σπίτια των παλιών κατοίκων και μια νέα πνοή στην τοπική κοινωνία.

Στιγμιότυπο από χωριό της Σαρδηνίας / Φωτ.: Unsplash

Οι πρώτοι «νέοι Σαρδηνοί»

Το σχέδιο έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει. Ο Ισπανός φωτογράφος Ίβο Ροβίρα αγόρασε ένα παλιό σπίτι σε χωριό 400 κατοίκων, το ανακαίνισε και το μετέτρεψε σε μικρό εστιατόριο.

Η Αυστραλή Μπιάνκα Φοντάνα μετακόμισε στο Νούλβι, άνοιξε κανάλι στο YouTube και μοιράζεται καθημερινά την εμπειρία της ζωής σε ένα σαρδηνιακό χωριό.

Άλλοι, όπως ο Μαρτσέλο Κόντου, επέστρεψαν στο νησί για να δημιουργήσουν μικρές τοπικές επιχειρήσεις — ακόμη και βίγκαν τυροκομεία, προσαρμοσμένα στη νέα τάση της βιώσιμης παραγωγής.

Μία ομορφιά που δεν πεθαίνει

Παρά τα γενναιόδωρα κίνητρα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το πρόβλημα της Σαρδηνίας είναι βαθύτερο και συνδέεται με τη συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού και την έλλειψη υποδομών. Ωστόσο, οι τοπικές κοινωνίες δεν εγκαταλείπουν τη μάχη.

Όπως λέει ο δήμαρχος του Ολλολάι, Φραντσέσκο Κολούμπου: «Τα χωριά της Σαρδηνίας πέρασαν πανούκλες και κρίσεις, αλλά επέζησαν. Έχουμε καλύτερη ζωή εδώ – και είμαστε μόλις μία ώρα από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Τα όμορφα πράγματα δεν πεθαίνουν ποτέ».

Η Σαρδηνία δείχνει έτσι ότι η επιστροφή στη ζωή της κοινότητας μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο πολιτική επιλογή, αλλά και ένα νέο μοντέλο ευτυχίας για όσους αναζητούν μια πιο ανθρώπινη καθημερινότητα.