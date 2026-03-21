Όταν το γήπεδο... σκοράρει: Το πιο αλλόκοτο γκολ της χρονιάς σημειώθηκε στην Κροατία

Το ποδόσφαιρο είναι ένα απρόβλεπτο άθλημα που τα πάντα μπορούν να συμβούν και για αυτό άλλωστε θεωρείται και ο βασιλιάς των σπορ. Μια λεπτομέρεια, όπως μια ανωμαλία στο γήπεδο μπορεί να αλλάξει την ροή ενός παιχνιδιού.

Στον αγώνα για την 27η αγωνιστική του Κροατικού πρωταθλήματος, μεταξύ της Ίστρια και της Βάραζντιν σημειώθηκε ένα αλλόκοτο γκολ. Με το σκορ στο 1-1 στο 79', ο Γιόσιπ Ραντόσεβιτς επιχείρησε ένα σουτ, η μπάλα χτύπησε σε μια λακούβα μέσα στην μεγάλη περιοχή και άλλαξε πορεία με τον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας να μην μπορεί να αντιδράσει. Έτσι η Ίστρια πήρε την νίκη με 2-1 που της έδωσε πλεονέκτημα για την 3η θέση.

