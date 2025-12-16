«Παγώνει» η Αρχή Μαύρου Χρήματος την Cetracore Jetoil – Ο Ρώσος με τα πολλά διαβατήρια

Η ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ) προχώρησε σήμερα σε μία δραστική ενέργεια, δίνοντας εντολή για την άμεση δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε πέντε εταιρείες της Cetracore Jetoil με αντικείμενο την εμπορία καυσίμων.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Ο άνδρας με τις 3 υπηκοότητες



Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, οι πέντε εταιρείες φέρονται να ελέγχονται από ένα και το αυτό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να διαθέτει πακιστανική και καναδική υπηκοότητα, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί στενούς δεσμούς με κύκλους εξουσίας στη Ρωσία. Η δράση του στον τομέα των καυσίμων στην Ελλάδα, μέσω των ελεγχόμενων εταιρειών, τέθηκε υπό εξονυχιστική παρακολούθηση από τις αρμόδιες ελληνικές και διεθνείς αρχές.

Το «πάγωμα» και οι κυρώσεις



Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων σημαίνει ότι τίθενται σε άμεση αναστολή όλες οι οικονομικές δραστηριότητες και οι κινήσεις κεφαλαίων των συγκεκριμένων εταιρειών.

Η εντολή της Αρχής αποτελεί την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που προβλέπει τη δέσμευση περιουσιών όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτές εμπλέκονται σε διαδικασίες ξεπλύματος, ειδικά όταν αυτές σχετίζονται με την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.

Συνεργασία με Αρχές για επαναλειτουργία



Η αναστολή λειτουργίας είναι, κατά δήλωση της εταιρείας, προσωρινή. Όπως αναφέρεται, η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο αυτής.

Ως άμεσο αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής, οι παραδόσεις και οι άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν, ενώ δεν θα καταρτιστούν νέες συμφωνίες.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Κύριοι,



θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τις 15.12.2025 η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της λόγω της προσθήκης του κ. Murtaza Ali LAKHANI (πραγματικού δικαιούχου της Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα /οντότητες.



Η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την ανωτέρω απόφαση.



Η αναστολή λειτουργίας είναι προσωρινή. Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της εταιρείας και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο αυτής.



Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας:



Παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν.



Δε θα προβούμε στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών. Δεσμευόμαστε να σας κρατούμε ενήμερους όσο εξελίσσεται η κατάσταση».