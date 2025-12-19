Καύσιμα Χριστουγέννων: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς στην αντλία – Οι τιμές και οι παγίδες

Με το πρώτο κύμα των χριστουγεννιάτικων εκδρομέων να ετοιμάζεται να βγει στους δρόμους μέσα στα επόμενα 24ωρα, οι τιμές των καυσίμων λειτουργούν, τουλάχιστον αριθμητικά, ως σύμμαχος. Η υποχώρηση του Brent κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι έχει αρχίσει να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην αντλία, αν και η ζήτηση παραμένει υποτονική.

Οι μέσες τιμές καυσίμων πανελλαδικά

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι μέσες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Αμόλυβδη 95 οκτανίων: 1,739 €/λίτρο

Αμόλυβδη 100 οκτανίων: 1,953 €/λίτρο

Diesel κίνησης: 1,542 €/λίτρο

Πρόκειται για επίπεδα αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με προηγούμενους μήνες και από τα πιο «φθηνά» της φετινής χρονιάς, χωρίς ωστόσο να προκαλούν την αναμενόμενη έκρηξη στην κατανάλωση.

Οι μεγάλες αποκλίσεις ανά περιοχή

Η γεωγραφία συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό κόστος για τους οδηγούς. Ενδεικτικά:

Ευρυτανία

Αμόλυβδη 95: 1,837 €

Αμόλυβδη 100: 2,076 €

Diesel: 1,659 €

Κεφαλονιά

Αμόλυβδη 95: 1,832 €

Αμόλυβδη 100: 2,035 €

Diesel: 1,628 €

Κυκλάδες

Αμόλυβδη 95: 2,007 €

Αμόλυβδη 100: 2,175 €

Diesel: 1,791 €

Αρκαδία

Αμόλυβδη 95: 1,767 €

Αμόλυβδη 100: 1,991 €

Diesel: 1,566 €

Οι Κυκλάδες παραμένουν σταθερά η ακριβότερη περιοχή, με την αμόλυβδη 95 να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας ότι για τους νησιώτες –και τους επισκέπτες τους– το φθηνό καύσιμο παραμένει ζητούμενο.

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων/ ΥΠΑΝ

Χαμηλές τιμές, αλλά χωρίς «ουρές»

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, η πτώση του Brent κατά περίπου 12% έχει περάσει στην αντλία, όμως η αγορά δεν «ζεσταίνεται».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, Γιώργος Ασμάτογλου, ο οποίος επισημαίνει ότι «οι τιμές μπορεί να είναι καλύτερες, αλλά οι καταναλωτές απλώς δεν έχουν περιθώρια».

Πετρέλαιο θέρμανσης: Χαμηλά, αλλά με αστερίσκο

Το πετρέλαιο θέρμανσης κινείται επίσης σε χαμηλά επίπεδα, με μέση πανελλαδική τιμή 1,140 €/λίτρο. Η ζήτηση παραμένει περιορισμένη στη Νότια Ελλάδα λόγω ήπιου καιρού, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα.

Πίεση στους πρατηριούχους – Στον αέρα κινητοποιήσεις

Την ίδια ώρα, οι πρατηριούχοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του κλάδου, ζητώντας επιδότηση για το νέο σύστημα εισροών-εκροών. Το κόστος, όπως καταγγέλλουν, ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ, με χιλιάδες επιχειρήσεις να πιέζονται οικονομικά. Οι κινητοποιήσεις παραμένουν στο τραπέζι.

Τι σημαίνει το θέμα Jetoil

Όσον αφορά το προσωρινό λουκέτο στη Jetoil, πηγές της αγοράς εμφανίζονται καθησυχαστικές, υπογραμμίζοντας ότι δεν απειλείται η τροφοδοσία, καθώς τα πρατήρια μπορούν να εφοδιαστούν από άλλες εταιρείες, εφόσον δοθεί η απαιτούμενη συναίνεση.



Οι τιμές καυσίμων είναι από τις πιο «λογικές» των τελευταίων μηνών, αλλά δεν αρκούν για να αλλάξουν το κλίμα. Οι εκδρομείς κερδίζουν λίγα ευρώ στην αντλία, όχι όμως και την αίσθηση οικονομικής άνεσης. Αν θέλεις, μπορώ να σου βάλω και πίνακα σύγκρισης ή έξτρα κουτί «πού συμφέρει να γεμίσεις ρεζερβουάρ».