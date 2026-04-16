Παλαιά σκοτεινή υπόθεση ανοίγει ξανά με εκταφή 23χρονης – Στο επίκεντρο ο Πελικό

Στην εκταφή των λειψάνων μιας 23χρονης μεσίτριας, που ενδέχεται να ήταν θύμα του Ντομινίκ Πελικό, προχώρησαν την Πέμπτη (16/4) οι γαλλικές αρχές, προκειμένου να ερευνήσουν ξανά την υπόθεση.

Η εισαγγελία στη Ναντέρ επιβεβαίωσε την Πέμπτη την εκταφή της νεαρής μεσίτριας ακινήτων που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991 ενώ επισκεπτόταν ένα διαμέρισμα. Η δικηγόρος του Πελικό, Μπεατρίκ Ζαβάρο, είχε ζητήσει την εκταφή. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν αναμένονται να βγουν σύντομα.



Ο Ντομινίκ Πελικό αρνήθηκε την ευθύνη για αυτό το έγκλημα. Ωστόσο, είχε κάνει μερική ομολογία σε μια παρόμοια υπόθεση που αφορούσε την απόπειρα βιασμού μιας άλλη μεσίτριας το 1999. Ο Πελικό παραδέχτηκε ότι έγδυσε τη νεαρή γυναίκα, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τη βιάσει. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι συνθήκες των εγκλημάτων ήταν παρόμοιες: και οι δύο γυναίκες ήταν δεμένες και και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε αιθέρας ως αναισθητικό.



Ο Πελικό καταδικάστηκε το 2024 σε 20 χρόνια φυλάκιση για βιασμό με επιβαρυντικά στοιχεία, αφού κατηγορήθηκε ότι έβαλε δεκάδες αγνώστους να βιάσουν την τότε σύζυγό του, αφού ήταν ναρκωμένη στο σπίτι τους, μεταξύ του 2011 και του 2020. Η Ζιζέλ Πελικό αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας στην πολύκροτη δίκη της Αβιβιόν.