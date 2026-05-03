Παλαίμαχος της Μάντσεστερ Σίτι πάσχει από σπάνια ασθένεια και συγκλονίζει - «Ένα βήμα την ημέρα»

Δύσκολες στιγμές περνά ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Σίτι, Άντι Μόρισον, ο οποίος αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με το σύνδρομο Ramsay Hunt, μια σπάνια και σοβαρή νευρολογική πάθηση.

Ο 55χρονος ενημέρωσε τους φίλους του μέσω βίντεο στα social media, εξηγώντας ότι η κατάσταση είναι πιο δύσκολη απ’ όσο αρχικά εκτιμούσε. Όπως ανέφερε, η ανάρρωση αναμένεται να διαρκέσει πολύ περισσότερο, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για μια μακρά διαδικασία που μπορεί να φτάσει και τον έναν χρόνο.

Lena martell , One day at a time 🙏 pic.twitter.com/bVjLvxC0un — Andy Morrison (@AndyMorri5on) May 1, 2026

Παρά τα άσχημα νέα, ο Μόρισον στάθηκε σε ένα μικρό αλλά σημαντικό θετικό σημάδι, καθώς αρχίζει να εμφανίζεται ελάχιστη κίνηση στο πρόσωπό του, ένδειξη ότι τα νεύρα ξεκινούν να επανέρχονται.

Με ειλικρίνεια περιέγραψε τη δύσκολη καθημερινότητα, τονίζοντας πόσο τον επηρεάζει η αδυναμία ελέγχου των μυών του προσώπου, αλλά και την αποφασιστικότητά του να παλέψει: «Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να επιστρέψω. Είναι σκληρό, αλλά δεν θα τα παρατήσω».

Ο Σκωτσέζος αμυντικός, που πέρασε και από ομάδες όπως η Μπλάκμπερν και η Χάντερσφιλντ, αποτελεί εμβληματική μορφή για τη Σίτι, καθώς ως αρχηγός συνέβαλε καθοριστικά στην επιστροφή της ομάδας από τη Γ’ κατηγορία μέχρι την Premier League στα τέλη της δεκαετίας του ’90.