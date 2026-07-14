Ισπανία: Ταύρος τραυμάτισε στο πρόσωπο δρομέα

Αιματηρή ήταν και φέτος η κατάληξη των ταυροδρομιών στην Παμπλόνα της Ισπανίας.

Αυτή τη φορά στην πέμπτη ταυροδρομία του φεστιβάλ Σαν Φερμίν, ένας 30χρονος που συμμετείχε στο έθιμο όπου ταύροι ελευθερώνονται και κυνηγούνται μέσα στα στενά της πόλης, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο πρόσωπο, όπου καρφώθηκε από τα κέρατα ενός εκ των ταύρων του φεστιβάλ. Ταυτόχρονα, τουλάχιστον 14 ακόμα άτομα που πήραν μέρος στις ταυροδρομίες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκειά τους.

Το περιστατικό

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότεροι και πιο σοβαροί τραυματισμοί προκλήθηκαν όταν ένας από τους έξι ταύρους που είχαν αφήσει ελεύθερους για να διασχίσουν την παραδοσιακή διαδρομή των περίπου 875 μέτρων, αποχωρίστηκε από τα υπόλοιπα ζώα και στράφηκε κατά των δρομέων.

Αποτέλεσμα ήταν αρκετοί άνθρωποι να αρχίσουν να τρέχουν πανικόβλητοι και να ποδοπατηθούν ή να τραυματιστούν άμεσα από τον ταύρο.

Στη πιο δυσμενή θέση βρέθηκε ένας 30χρονος δρομέας, στον οποίο ο ταύρος επιτέθηκε και τον τραυμάτισε στο πρόσωπο, με τον άνδρα μετά βίας να ξεφεύγει από το ζώο. Τελικά ο 30χρονος μεταφέρθηκε με διαμπερές τραύμα στο πρόσωπο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ναβάρα.

Five runners were injured as an adrenaline-fueled crowd surged ahead of six bulls in the opening run of the 2026 San Fermin festival in Pamplona, Spain. pic.twitter.com/hITbIShhYb — ABC News (@ABC) July 7, 2026

Σφοδρές επικρίσεις για το έθιμο

Το έθιμο των ταυροδρομιών, όπως και των ταυρομαχιών που ακολουθούν, έχουν δεχθεί εδώ και πολλά χρόνια σφοδρές επικρίσεις, τόσο για τους τραυματισμούς ανθρώπων που προκαλούνται κάθε φορά, όσο και για την απάνθρωπη κακομεταχείριση των ταύρων, οι οποίοι αφού βασανιστούν ουσιαστικά κατά τη διάρκεια αυτών των τελετών, στο τέλος θανατώνονται μέσα στην αρένα από τους ταυρομάχους.

Και φέτος το έθιμο ξεσήκωσε αντιδράσεις από πλήθος φιλοζωικών οργανώσεων της χώρας, με κάποιους μάλιστα ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων, βαμμένοι με κόκκινη μπογιά σαν αίμα, να πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας πριν από το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, ενάντια στις ταυρομαχίες στην Παμπλόνα, ζητώντας να μπει ένα τέλος σε αυτήν την παράδοση.