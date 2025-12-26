Παναγιώτα Διαμαντή: Η δασκάλα από τα Φουρνά Ευρυτανίας στους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς στον κόσμο

Χαρά και συγκίνηση προκαλεί η είδηση ότι η Παναγιώτα Διαμαντή, η δασκάλα που υπηρέτησε στα Φουρνά Ευρυτανίας, αναλαμβάνοντας, μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο, την πρωτοβουλία να ξαναζωντανέψουν το απομονωμένο χωριό, περιελήφθη στη λίστα με τους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως από το Global Teacher Prize του Varkey Foundation, σε συνεργασία με την UNESCO.



Όπως έγραψε η ίδια σε νέα ανάρτησή της:



«Με μεγάλη τιμή και χαρά ανακοινώθηκε και επίσημα η ένταξή μου στους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως από το Global Teacher Prize του Varkey Foundation, σε συνεργασία με την UNESCO, έναν θεσμό παγκόσμιας εμβέλειας που αξιολογεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς με βάση τον παιδαγωγικό αντίκτυπο, την κοινωνική προσφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία.

»Η διάκριση προέκυψε μετά από πολυεπίπεδη διεθνή αξιολόγηση χιλιάδων υποψηφιοτήτων από ανεξάρτητες επιτροπές παγκόσμιου κύρους, με κριτήρια τον παιδαγωγικό αντίκτυπο, την κοινωνική προσφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία.



»Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, Ελληνίδα εκπαιδευτικός από μικρό μονοθέσιο δημοτικό σχολείο συγκαταλέγεται στη λίστα αυτή και αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη να εκπροσωπώ τη χώρα μας διεθνώς!

»Ανάμεσα σε συναδέλφους από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την Αφρική, από περιοχές εξαιρετικά προηγμένες αλλά και περιοχές όπου η εκπαίδευση δεν είναι αυτονόητο δικαίωμα αλλά καθημερινός αγώνας, συναντώ εκπαιδευτικούς που παράγουν πραγματικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα!

»Έργα υψηλού επιπέδου και ουσίας που είναι ειλικρινά τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσά τους!».

Από χωριό-φάντασμα σε ζωντανό παράδειγμα ελπίδας

Το κάλεσμα που είχε κάνει το καλοκαίρι του 2024 η δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή κι ο ιερέας Κωνσταντίνος Ντούσικος, όχι απλώς βρήκε ανταπόκριση, αλλά έφερε ανέλπιστα καλά αποτελέσματα. Μετά την πρώτη οικογένεια με τα έξι παιδιά που εγκαταστάθηκαν στο χωριό, ώστε να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία τους, ακολούθησαν ακόμα πέντε, δηλώνει η κ. Διαμαντή στο Flash.gr.

«Εκείνες τις ημέρες, αλλά και στη συνέχεια, καταρτίστηκε μία πολύ μεγάλη λίστα με περίπου εκατό οικογένειες που επιθυμούν να φύγουν από τα αστικά κέντρα και να έρθουν στο χωριό ή γενικότερα στην επαρχία. Μάλιστα, εμείς είχαμε κάνει τον προγραμματισμό μας για μία ή δύο οικογένειες. Όμως, αφού μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες χορηγίες και να δεχθούμε τη βοήθεια που ήθελε να προσφέρει ο κόσμος από όλη την Ελλάδα, ανοίξαμε την αγκαλιά μας σε περισσότερο κόσμο. Μέχρι τον Ιούνιο είχαν έρθει τρεις οικογένειες και τώρα τον Σεπτέμβρη ήρθαν τρεις ακόμη. Συνολικά δηλαδή μιλάμε για έξι οικογένειες, με δεκαοκτώ παιδιά.

Όμως σκεφτείτε ότι μέχρι πρότινος στο χωριό υπήρχαν μόλις εννέα παιδιά. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για τριπλασιασμό. Από εννέα έγιναν εικοσιεπτά κι άνοιξε ξανά το νηπιαγωγείο μας! Αυτή τη στιγμή έχουμε οκτώ παιδιά κάτω των πέντε ετών. Κάποια φοιτούν στο νηπιαγωγείο, κάποια είναι ακόμα μικρότερης ηλικίας και θα φοιτήσουν τα επόμενα χρόνια. Στο δημοτικό μας πλέον από ένα μαθητή που θα είχαμε, αυτή τη στιγμή έχουμε επτά. Όπως αντίστοιχα και το Γυμνάσιο και το Λύκειο ενισχύθηκαν με περισσότερα παιδιά!»