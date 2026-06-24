Παναγιώτης Ραφαηλίδης: Ο μεγάλος μου φόβος είναι να μην είμαι ηλίθιος και δεν το μάθω ποτέ

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» βρέθηκε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης το βράδυ της Τρίτης 24 Ιουνίου, όπου μίλησε ανοιχτά για τους φόβους, τις ανασφάλειες και τις σκέψεις που τον απασχολούν όσο μεγαλώνει.

Ο γνωστός τραγουδιστής και παρουσιαστής αποκάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη φοβία, η οποία, όπως εξήγησε, γεννήθηκε μέσα από την καθημερινή έκθεση στα social media και στον τρόπο που οι άνθρωποι σχολιάζουν τη ζωή των άλλων.

«Ο μεγάλος μου φόβος είναι μήπως είμαι ηλίθιος. Γιατί αν είσαι, δεν το ξέρεις. Και αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε πως δεν φοβάται μήπως κάνει λάθη, αλλά μήπως κάποια στιγμή μετατραπεί σε έναν άνθρωπο που κρίνει τους άλλους χωρίς δεύτερη σκέψη, απορρίπτει διαφορετικές απόψεις και λειτουργεί με στερεότυπα.

«Βλέπω καθημερινά ανθρώπους να σχολιάζουν τα πάντα. Τον γάμο κάποιου, την εμφάνισή του, το πένθος του, τα κιλά του, την προσωπική του ζωή. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι μήπως κι εγώ έχω τέτοιες συμπεριφορές χωρίς να το καταλαβαίνω», είπε.

Αναφερόμενος στον χρόνο και στη φθορά, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν αγχωνόταν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι σήμερα.

«Όταν ήμουν μικρός με άγχωνε ο χρόνος. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Όσο μεγαλώνω, τόσο πιο ήρεμος και συνειδητοποιημένος νιώθω. Έχω καταλάβει ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω και έχω σταματήσει να παλεύω με αυτά», ανέφερε.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τα αεροπορικά ταξίδια, αποκαλύπτοντας ότι δεν φοβάται καθόλου τις πτήσεις, καθώς θεωρεί ότι σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

«Στο αεροπλάνο κοιμάμαι πάντα. Αν συμβεί κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να με φωνάξουν στο πιλοτήριο για να βοηθήσω. Άρα δεν έχω λόγο να αγχώνομαι», είπε με το γνωστό του χιούμορ.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει κλειστοφοβία, αν και, όπως τόνισε, προσπαθεί να τη διαχειρίζεται και να μην της επιτρέπει να επηρεάζει την καθημερινότητά του.

«Κλειστοφοβία έχω. Ελεγχόμενη προς το παρόν. Προσπαθώ μεγαλώνοντας να πετάω από πάνω μου τις φοβίες. Όταν κάτι δεν είναι στο χέρι μου, παραιτούμαι. Λέω "δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό" και προχωράω», ανέφερε.

Με ειλικρίνεια και αυτοσαρκασμό, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης μίλησε για σκέψεις που απασχολούν πολλούς ανθρώπους, αποδεικνύοντας πως πίσω από τη δημόσια εικόνα του παραμένει ένας άνθρωπος που αναζητά διαρκώς τρόπους να εξελίσσεται και να βλέπει τον κόσμο χωρίς προκαταλήψεις.