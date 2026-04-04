Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1: Βαθμός στο 90+5' για τους Περιστεριώτες με ήρωα Γιουμπιτάνα

Ο Παναιτωλικός υποδέχτηκε τον Ατρόμητο στην 1η αγωνιστική των PlayOut της Stoiximan Super League, με τις δυο ομάδες να έρχονται ισόπαλες με 1-1. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό στην επανάληψη και στην τελευταία φάση του αγώνα ισοφάρισαν.

Τα γκολ της αναμέτρησης πέτυχαν ο Ματσάν για τον Παναιτωλικό, μετά από λάθος του Γκουγκεσασβίλι, κάνοντας πολύ ωραία ενέργεια. Το γκολ του Ατρομήτου έβαλε ο Γιουμπιτάνα στο 95' μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Η αναμέτρηση

Στο 6’ ο Παναιτωλικός απείλησε πρώτη φορά την εστία του Γκουγκεσασβίλι, όταν μετά από λάθος στην άμυνα και σουτ του Αποστολόπουλου, ο Μπάτζι πλάσαρε μέσα από την περιοχή όμως η μπάλα κατέληξε άουτ. Στο 16ο λεπτό μετά από κακή πάσα του Γκουγκεσασβίλι, ο Ματσάν πήρε την μπάλα και αφού άδειασε τον ίδιο και τέσσερις αμυντικούς σκόραρε και άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους.

Οι πανηγυρισμοί στο γκολ του Ματσάν/ Eurokinissi

Στο 29’ και πάλι ο πολύ δραστήριος Ματσάν θα συγκλίνει και θα σουτάρει από τα αριστερά, με τον Γκουγκεσασβίλι αυτή την φορά να αποκρούει εντυπωσιακά. Στο 35ο λεπτό ο Μπουχαλάκης έστειλε την μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι, με πολύ καλή εκτέλεση φάουλ από το πλάι. Στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς ανώτεροι, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να κάνουν κάποια ευκαιρία.

Στην επανάληψη ο Ατρόμητος μπήκε πιο δυναμικά, με ένταση ούτως ώστε να βρει την ισοφάριση νωρίς. Όσο περνούσε η ώρα ο Παναιτωλικός ισορρόπησε την κατάσταση και πήρε και την κατοχή. Καμία από τις δυο ομάδες όμως δεν κατάφερναν να απειλήσουν. Η πρώτη υποψία ευκαιρίας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα πλασέ του Πνευμονίδη, το οποίο έφυγε ψηλά. Στο 91' ο Γιουμπιτάνα σούταρε και είδε τον Κουτσερένκο να αποκρούει σε κόρνερ. Στην τελευταία φάση του αγώνα, μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Γιουμπιτάνα ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους με σουτ μέσα από την περιοχή και έδωσε τον βαθμό στον Ατρόμητο.

Συνθέσεις:

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας(Μλάντεν 84'), Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Άλεκσιτς, Εστεμπάν(Σατσιάς 63’), Ματσάν(Νικολάου 85'), Ρόσα(Λομπάτο 63’), Μπάτζι(Αγκίρε 76’)

Ατρόμητος: Γκουγκεσασβίλι, Μουντές(Πνευμονίδης 67’), Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Γιουμπιτάνα, Καραμάνης(Ουκάκι 46’), Τσιγγάρας(Φαν Φέερτ 83’), Μπακού(Τσιλούλης 77’), Μίχορλ, Τζοβάρας(Τσαντίλας 46’)