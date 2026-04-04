Αστέρας AKTOR - ΑΕΛ Novibet 3-1: Πήρε τον πρώτο «τελικό» στη μάχη της παραμονής

Στην πρώτη αγωνιστική των PlayOut για την Stoiximan Super League, ο Αστέρας AKTOR υποδέχτηκε την ΑΕΛ Novibet στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Σε ένα ματς με δυνατές μονομαχίες αλλά όχι πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αρκετή ένταση και ευκαιρίες προς το τέλος του αγώνα, οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 3-1 των φιλοξενούμενων.

Τα γκολ της αναμέτρησης πέτυχαν ο Μπαρτόλο μόλις στο 12ο λεπτό, μετά από ωραία συνεργασία με τον Κετού και ο Μακέντα στο 59' με όμορφο αριστερό σούτ. Στο 90' ο Οκό έβαλε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ στο 93' ο Γκαράτε έβαλε το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους.

Η αναμέτρηση

Ο Αστέρας μπήκε με μεγαλύτερη ενέργεια στο ματς, πίεζε ψηλά και στο 12’ μετά από ωραία συνεργασία του Κετού με τον Μπαρτόλο, ο τελευταίος θα ανοίξει το σκορ με δυνατό σουτ. Στο 19’ η ΑΕΛ απείλησε με μια χλιαρή κεφαλιά του Φεριγκρά που μπλόκαρε εύκολα ο Παπαδόπουλος και ουσιαστικά αυτή ήταν και η μοναδική ευκαιρία των φιλοξενούμενων στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που ισορρόπησαν λίγο την κατοχή μετά το γκολ που δέχτηκαν.

Ο Μπαρτόλο πανηγυρίζει το γκολ του / Eurokinissi

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με ένταση και στο δεύτερο ημίχρονο, πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο από τους φιλοξενούμενους και στο 59' έκαναν δυο τα τέρματά τους με δυνατό αριστερό σουτ του Μακέντα.

Ο σκόρερ Μακέντα σφράγισε την νίκη / Eurokinissi

Η ΑΕΛ δεν έδειχνε να μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική απειλή στην εστία του Παπαδόπουλου, πέρα από κάποια στατική φάση. Έτσι έγινε στο 64ο λεπτό με καλή εκτέλεση φάουλ του Κακουτά, ο οποίος είδε την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Στο 75' μια κεφαλιά του Πασά μέσα από την περιοχή κατέληξε εκατοστά εκτός εστίας. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΛ. Δυο λεπτά μετά ο Αστέρας άγγιξε το 3-0, όταν μετά από λάθος στην άμυνα, ο Καλτσάς σέντραρε και ο Οκό είδε τον Βενετικίδη να κάνει δύσκολη επέμβαση στην κεφαλιά του και να μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Στο 91' μετά από ακόμα ένα λάθος στην άμυνα της ΑΕΛ, ο Οκό θα πάρει την μπάλα και θα πλασάρει τον Βενετικίδη, διαμορφώνοντας 3-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του επιθετικού του Αστέρα AKTOR στην Super League, ενώ στον πανηγυρισμό του γονάτισε και δάκρυσε. Στο 93' η ΑΕΛ έβαλε το γκολ της τιμής με τον Γκαράτε, μετά από σουτ του Χατζηστραβού και απόκρουση του Παπαδόπουλου.

Με αυτή την νίκη οι Αρκάδες έβαλαν φωτιά μόλις από την πρώτη αγωνιστική στα PlayOut, σε συνδυασμό και με το αποτέλεσμα στις Σέρρες και πλέον αναμένουμε ακόμα με περισσότερο ενδιαφέρον την συνέχεια στην μάχη της σωτηρίας.

Συνθέσεις:

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Αλάγκμπε, Δεληγιαννίδης, Γκονζάλες, Αλμύρας, Συλά, Μπαρτόλο(Οκό 76’), Κετού(Τζανδάρης 87’), Μακέντα(Καλτσάς 75’)

ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Μασόν, Φερίγκρα(Πασάς 46’), Ρόσιτς, Ηλιάδης, Όλαφσον, Τούπτα(Χατζηστραβός 78’), Ναόρ(Γκαράτε 78’), Σουρλής(Πέρεζ 64’), Σαγκάλ, Κακουτά(Μούργος 64’)