Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2: Τα «λιοντάρια» του Σαραγόσα θα παλέψουν μέχρι τέλους για την παραμονή

Ο Πανσερραϊκός του Σαραγόσα έφυγε με σημαντικό διπλό κόντρα στην Κηφισιά στην Νίκαια, παίρνοντας σημαντικό τρίποντο στη μάχη της παραμονής. Κορυφαίος της αναμέτρησης ο Μάριος Τσαούσης που πέτυχε τα τέρματα της νίκης των φιλοξενούμενων.



Με αυτή τη νίκη οι Σερραίοι έφτασαν του 20 βαθμούς, ξέφυγαν στο +3 από τον ουραγό Αστέρα AKTOR και βρέθηκαν στο -3 από την ΑΕΛ.

Το ματς

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε η αναμέτρηση στη Νίκαια για τον φιλοξενούμενο Πανσερραϊκό, καθώς στο 16ο λεπτό κατάφερε να πάρει το προβάδισμα. Μετά από σέντρα του Λύρατζη και κακή απομάκρυνση του Σόουζα, ο Τσαούσης εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ και με εντυπωσιακό σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Ραμίρεζ, γράφοντας το 0-1.

Ο Πανσερραϊκός έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, παίρνοντας ισχυρό προβάδισμα. Στο 41ο λεπτό, ο Τσαούσης πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, διαμορφώνοντας το 0-2, έπειτα από παράλληλη σέντρα του Λύρατζη.





Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτά ήταν το πρώτα γκολ του Τσαούση στο φετινό πρωτάθλημα. Το σκορ του ημιχρόνου (0-2) έδωσε σημαντικό προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, βάζοντας γερές βάσεις για τη νίκη.

Ο Τσαούσης, έγινε πρωταγωνιστής και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, αλλά αυτή την φορά αρνητικός καθώς έκανε πέναλτι πάνω στον Αμανί. Ο Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση κάνοντας το 1-2 στο 51'.

Στη συνέχεια, η Κηφισιά έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, πιέζοντας έντονα για την ισοφάριση.



Στο 80ό λεπτό, ο διαιτητής Ματσούκας υπέδειξε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων , ωστόσο μετά από παρέμβαση του VAR αναθεώρησε την απόφασή του, καταλογίζοντας τελικά θέατρο στον Ταβάρες στο 82’.

Οι Σερραίοι κράτησαν το αποτέλεσμα και έφτασαν τους 20 βαθμούς, παίρνοντας σημαντική ανάσα για τη μάχη της παραμονής.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Σόουζα (46' Θεοδωρίδης), Ποκόρνι, Χουχούμης (46' Ταβάρες), Ρουκουνάκης, Πόμπο, Αμανί, Ζέρσον, Νούνελι (46' Μπένι), Χριστόπουλος (75' Μίγιτς).

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Μπεν Σαλάμ (59' Δοϊρανλής), Ομεονγκά, Ριέρα (85' Ρούμιαντσεφ), Τεσέιρα, Τσαούσης, Ιβάν