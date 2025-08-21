Πανάκριβα αλλά περιζήτητα τα φημισμένα σύκα Μαρκοπούλου – Στα 15 ευρώ φθάνουν στα ράφια

Τα φημισμένα σύκα Μαρκοπούλου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα ΠΟΠ της χώρας, βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο της αγοράς με τις τιμές τους να προκαλούν… ζάλη. Η μειωμένη παραγωγή σε συνδυασμό με τη μεγάλη ζήτηση έχει εκτινάξει την αξία τους, μετατρέποντας το «φρούτο των φτωχών» σε προϊόν πολυτελείας.



Σύμφωνα με παραγωγούς της περιοχής που μίλησαν στον ΣΚΑΪ, η τιμή παραγωγού ξεκινά από τα 4,5 ευρώ το κιλό, ωστόσο μέχρι να φτάσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ η τιμή αγγίζει ακόμα και τα 15 ευρώ. Μια διαφορά που αποτυπώνει όχι μόνο τη σπανιότητα του προϊόντος αλλά και τα περιθώρια κέρδους που απορροφά η εμπορική αλυσίδα.

Ανάρπαστα στο εξωτερικό

Μεγάλες ποσότητες φεύγουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό, κυρίως σε αγορές της Ευρώπης, όπου το ελληνικό σύκο Μαρκοπούλου είναι ήδη ευρέως διαδεδομένο και περιζήτητο. Η πιστοποίηση Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) λειτουργεί ως «διαβατήριο» για διεθνείς αγορές, ενισχύοντας τη φήμη του προϊόντος και αυξάνοντας τη ζήτηση.

Η κλιματική κρίση

Ωστόσο, η φετινή χρονιά βρήκε τους παραγωγούς αντιμέτωπους με τις καιρικές συνθήκες που περιόρισαν τις αποδόσεις. Οι καλλιέργειες δεν έδωσαν την αναμενόμενη ποσότητα, γεγονός που πίεσε περαιτέρω τις τιμές προς τα πάνω. Παράλληλα, η στροφή των καταναλωτών σε ποιοτικά και παραδοσιακά προϊόντα, σε μια περίοδο που η διατροφική ταυτότητα έχει ιδιαίτερη σημασία, έδωσε επιπλέον ώθηση στη ζήτηση.



Το αποτέλεσμα; Το σύκο Μαρκοπούλου να μετατρέπεται από παραδοσιακό φρούτο της ελληνικής υπαίθρου σε «γαστρονομικό χρυσάφι», που φεύγει γρήγορα από τα χωράφια και καταλήγει στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ σε τιμές που σοκάρουν. Για τους ντόπιους παραγωγούς, το ζητούμενο παραμένει η στήριξη της καλλιέργειας ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση μιας παράδοσης που κρατάει δεκαετίες.