Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Μπάσκετ

Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν η 6άδα των ξένων-Ποιος πήρε τη θέση του

Δείτε τις επιλογές του Εργκίν Αταμάν για τον 3ο τελικό της Basket League.

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Το Game 3 στο ΣΕΦ απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR πλησιάζει. 

Οι δύο ομάδες κοντράρονται το βράδυ της Δευτέρας (8/6, 21:00), με τη σειρά να είναι στο 1-1, ωστόσο τα απρόοπτα δεν λείπουν από τους «πράσινους».

Ο Τζέντι Οσμάν είχε ενοχλήσεις στη μέση προς το τέλος του δεύτερου τελικού, τις οποίες και δεν ξεπέρασε εν τέλει. Τη θέση του πήρε (και αναμενόμενα), ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Αναλυτικά η εξάδα του Παναθηναϊκού

Χουάντσο ΕρνανγκόμεθΤι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ

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Σπορ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Μπάσκετ

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