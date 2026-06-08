Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν η 6άδα των ξένων-Ποιος πήρε τη θέση του

Το Game 3 στο ΣΕΦ απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR πλησιάζει.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται το βράδυ της Δευτέρας (8/6, 21:00), με τη σειρά να είναι στο 1-1, ωστόσο τα απρόοπτα δεν λείπουν από τους «πράσινους».



Ο Τζέντι Οσμάν είχε ενοχλήσεις στη μέση προς το τέλος του δεύτερου τελικού, τις οποίες και δεν ξεπέρασε εν τέλει. Τη θέση του πήρε (και αναμενόμενα), ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Αναλυτικά η εξάδα του Παναθηναϊκού

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ