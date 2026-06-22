Πανελλήνιες 2026: Εξετάζονται στην Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία οι υποψήφιοι

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, καθώς οι υποψήφιοι συνεχίζουν σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, τη δοκιμασία τους με το ειδικό μάθημα της Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας, ενώ παράλληλα μετρούν αντίστροφα για την ανακοίνωση των βαθμολογιών.

Η εξέταση ξεκινά στις 08:30 το πρωί, με τους διαγωνιζόμενους να πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αντίστροφη μέτρηση για τις βαθμολογίες

Η εβδομάδα είναι καθοριστική για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς την Πέμπτη 25 Ιουνίου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Το υπουργείο βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, έχοντας ήδη αποστείλει σχετικές οδηγίες προς όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα της χώρας, προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η βαθμολόγηση των γραπτών.

Η δημοσιοποίηση των επιδόσεων θα σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του εξεταστικού κύκλου και θα ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη κρίσιμη φάση, τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων και τη διεκδίκηση μιας θέσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα των τελευταίων ειδικών μαθημάτων

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων συνεχίζονται, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία - 08:30 π.μ.

Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά - 08:30 π.μ.

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά - 08:30 π.μ.

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά - 08:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την έναρξη της διαδικασίας, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα κατά την είσοδό τους.

Για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών η διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις ώρες ενώ όσον αφορά το μάθημα της Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας, η εξέταση πραγματοποιείται ατομικά και περιλαμβάνει φωνητική ή οργανική παρουσίαση, με διάρκεια που κυμαίνεται από τέσσερα έως έξι λεπτά για κάθε υποψήφιο.

Σε εξέλιξη και οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Η σχετική διαδικασία διεξάγεται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διεκδίκηση θέσεων στις συγκεκριμένες σχολές.