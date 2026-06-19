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Πανελλήνιες 2026: Θέματα, απαντήσεις και σχολιασμός στο Ειδικό Μάθημα των Γερμανικών

Διαβάστε τα θέματα που κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Eurokinissi
Eurokinissi
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας
Update: 11:56

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Με το μάθημα των Γερμανικών συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή (19/6) τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους σε Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Γερμανικά

Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα των Γερμανικών και τον σχολιασμό των θεμάτων από την εκπαιδευτικό Δανάη Κουφίδη:

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