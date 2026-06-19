Πανελλήνιες 2026: Θέματα, απαντήσεις και σχολιασμός στο Ειδικό Μάθημα των Γερμανικών
Διαβάστε τα θέματα που κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Update: 11:56
Με το μάθημα των Γερμανικών συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή (19/6) τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους σε Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και ΕΠΑΛ.
Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Γερμανικά
Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα των Γερμανικών και τον σχολιασμό των θεμάτων από την εκπαιδευτικό Δανάη Κουφίδη: