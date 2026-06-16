Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν στο Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών

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Με το μάθημα των Αγγλικών ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη (16/6) τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους σε Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Αγγλικά

Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα των Αγγλικών και τον σχολιασμό των θεμάτων από την εκπαιδευτικό Μαρίνα Λουκοπούλου: