Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν στο Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών
Διαβάστε τα θέματα που κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ στην πρεμιέρα για τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Με το μάθημα των Αγγλικών ξεκίνησαν σήμερα Τρίτη (16/6) τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους σε Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και ΕΠΑΛ.
Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Αγγλικά
Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα των Αγγλικών και τον σχολιασμό των θεμάτων από την εκπαιδευτικό Μαρίνα Λουκοπούλου: