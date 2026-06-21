Πανελλήνιες 2026: Τελευταία εβδομάδα για ειδικά μαθήματα, αγωνίσματα - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Με τις εξετάσεις στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, τα Γαλλικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, όπως επίσης και οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες.

Επίσης, την ερχόμενη Πέμπτη, 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών καλούνται να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό τους για την υποβολή Μηχανογραφικού, αλλά και να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματά τους μέσω γραπτού μηνύματος.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εξετάσεων αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνει την εξέταση στο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στα Γαλλικά την Τρίτη 23 Ιουνίου, στα Ιταλικά την Τετάρτη 24 Ιουνίου και, τέλος, στα Ισπανικά την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών είναι τρεις ώρες, ενώ για το μουσικό μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30.

Οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες για όσους υποψήφιους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού θα διεξάγονται μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, οπότε και θα ολοκληρωθούν.

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών

Οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικότητας, προκειμένου οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ανακοινωθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου, έχει αποστείλει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι βαθμολογίες θα συνοδεύονται κατά πάσα πιθανότητα και από επίσημα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025, κάτι που θα διευκολύνει την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη φετινή χρονιά.

Επιπλέον, ως είθισται, της ανακοίνωσης των βαθμολογιών θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους, πιθανότατα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ώστε μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μέχρι την Τρίτη η καταχώριση κινητού για ενημέρωση μέσω sms

Έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) θα μπορούν να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (sms) για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι μπορούν να εισέρχονται στη σχετική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Αναλυτικότερα, απαιτείται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους ή να τον τροποποιήσουν. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού (One Time Password) που θα αποσταλεί στο κινητό που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην υπηρεσία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά, καθώς όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τους, ούτως ή άλλως, από την εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ στη σχετική διεύθυνση, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στα λύκεια της επικράτειας.

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 καλούνται όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΠΜΔ), να απευθυνθούν στο λύκειό τους, προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Αναλυτικότερα, έως τις 30 Ιουνίου 2026, πρέπει να προσέλθουν στο λύκειό τους για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password):

Όσοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2026, και κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ), προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλουν ΜΔ για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και ΠΜΔ για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ - πρώην ΙΕΚ). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλει ΜΔ και ΠΜΔ, ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) θα είναι ο ίδιος.



Όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2024 ή 2025, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο. Επισημαίνεται ότι οι απόφοιτοι που είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.



Οι τελειόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) έτους 2026 που δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα υποβάλουν το ΜΔ και το ΠΜΔ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το οποίο θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο από το υπουργείο Παιδείας. Υπενθυμίζεται, ότι το Μηχανογραφικό Δελτίο αφορά στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο στις Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Γενικότερα, όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας, οι διαδικασίες για την απόκτηση password και την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου θα παραμείνουν ενεργές και θα ολοκληρωθούν περί τα μέσα Ιουλίου.

Τέλος, σχετικά με τους υποψήφιους που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 και παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν Μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).