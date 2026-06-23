Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στο Ειδικό Μάθημα των Γαλλικών
Διαβάστε τα θέματα που κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Update: 11:52
Με το μάθημα των Γαλλικών συνεχίζονται σήμερα Τρίτη (23/6) τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους σε Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και ΕΠΑΛ.
Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Γαλλικά
Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα των Γαλλικών και τον σχολιασμό των θεμάτων: