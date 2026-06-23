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Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στο Ειδικό Μάθημα των Γαλλικών

Διαβάστε τα θέματα που κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Σωτήρης Δημητρόπουλος/Eurokinissi
Σωτήρης Δημητρόπουλος/Eurokinissi
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας
Update: 11:52

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Με το μάθημα των Γαλλικών συνεχίζονται σήμερα Τρίτη (23/6) τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους σε Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Γαλλικά

Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα των Γαλλικών και τον σχολιασμό των θεμάτων:

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Κάνε κλικ και δες περισσότερο
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Ελλάδα Πανελλήνιες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Ειδικά Μαθήματα Πανελλήνιων Εξετάσεων Μαθητές ΓΕΛ - Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο επαλ Σχολεία

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