Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στο Ειδικό Μάθημα των Γαλλικών

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Με το μάθημα των Γαλλικών συνεχίζονται σήμερα Τρίτη (23/6) τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους σε Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Γαλλικά

Δείτε τα θέματα, τις προτεινόμενες απαντήσεις του ομίλου Πουκαμισάς για το μάθημα των Γαλλικών και τον σχολιασμό των θεμάτων: